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Спартак увеличивает отрыв, дебютный успех Гончаренко и гнев Луческу

Sport.ua рассказывает о главных событиях 19-го тура российской Премьер-лиги

  • 14.03.2017 14:21
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fc-zenit.ru
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Турнирный прогресс «Уфы»

Уверенно «Уфа» начала вторую часть сезона под руководством Сергея Семака. Вслед за минимальной выездной победой над «Тереком» последовала домашняя минимальная победа во встрече с «Крыльями Советов». Победный гол на самом старте матча забил хорватский новичок уфимцев Иван Пауревич, отличившись с передачи Сильвестра Игбуна. Вторая победа кряду позволила «Уфе» подняться на высокое пятое место.

Разумеется, еще рано говорить о команде Сергея Семака, как о реальном претенденте на еврокубки. Тем более с куда более серьезными соперниками «горожанам» еще только предстоит встретиться. Возможно, это лишь временный всплеск команды, а возможно, это плоды работы Сергея Семака. В любом случае оставшиеся поединки в марте и апреле дадут ответ на этот вопрос. А пока болельщики «Уфы» могут радоваться турнирному прогрессу своей любимой команды.

«Уфа» - «Крылья Советов» 1:0
Гол: Пауревич, 6
«Уфа»: Беленов – Живоглядов, Пуцко, Аликин – Сухов, Засеев, Карп (Ванек, 60), Пауревич, Стоцкий – Игбун (Фатаи, 65), Кротов (Йокич, 77)
«Крылья Советов»: Лория – Ятченко, Гаджибеков (Визнович, 86), Надсон, Таранов, Родич – Зуев, Башкиров (Чочиев, 77), Глеб, Мияйлович – Паскуато
Предупреждение: Гаджибеков

Первая победа Гончаренко в ЦСКА

В своем втором матче на должности главного тренера ЦСКА Виктор Гончаренко одержал дебютную победу. «Армейцы» в родных стенах разгромили главного аутсайдера этого сезона «Томь». Уже в первом тайме московская команда трижды распечатала ворота Александра Мелихова.

Дебютным голом после возвращения в Москву отличился Витиньо. Еще по голу забили Алан Дзагоев, также записавший в этой встрече на свой счет еще и два ассиста, и Алексей Ионов. Во втором тайме неугомонный Ионов забил еще однажды, тем самым оформив дубль. В конечном счете, ЦСКА добыл уверенную победу и догнал по набранным очкам «Зенит», который в этом туре неожиданно уступил.

ЦСКА – «Томь» 4:0
Голы: Витиньо, 1, Дзагоев, 19, Ионов, 44, 61
ЦСКА: Акинфеев – Васин, Игнашевич, А. Березуцкий – Натхо – Фернандес, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Тошич – Ионов (Оланаре, 65), Витиньо (Чалов, 75)
«Томь»: Мелихов – Сасин (Букачев, 84), Митерев, Осипов, Попов – Баляйкин, Чуперка – Пугин, Голышев, Кузнецов (Макурин, 74) – Соболев
Предупреждение: Чуперка

Скандальное поражение «Зенита»

Довольно неоднозначное поражение в этом туре потерпел в Перми «Зенит». Неоднозначное, что касается судейства. С одной стороны команда Мирчи Луческу снова разочаровала качеством своей игры, но с другой стороны главный арбитр Евгений Турбин допустил грубую ошибку на старте матча, не засчитав чистый гол Луиша Нету. Хоть португалец и пробил коряво с вратарской, мяч-то пересек линию ворот, и это прекрасно видно на повторах.

Безусловно, эта ошибка повлияла на исход поединка. Ведь забей бы первыми «сине-бело-голубые», игра могла сложиться полностью по их сценарию. Нет, я вовсе не ищу оправданий поражению «Зенита», просто часто бывает в футболе, что из одного подобного решения арбитра складывается результат не в пользу команды, в чью сторону ошибся судья.   

Мирча Луческу уже привычно для себя успел всех обвинить в поражении своей команды, дескать, его команда всегда теряет очки, когда судят московские арбитры. Но винить румынский специалист, кредит доверия к которому в Санкт-Петербурге заметно уменьшился, должен себя в первую очередь, ведь результаты у «Зенита» вначале этого года совсем не радужные.

Питерская команда успела вылететь из Лиги Европы, в предыдущем туре показала вялый футбол против ЦСКА, а сейчас и вовсе проиграла. «Спартак» оторвался от «сине-бело-голубых» уже на восемь очков, и сейчас, пожалуй, для «Зенита» важна не столько чемпионская гонка, сколько, важнее выстоять под напором «армейцев» и отвоевать у них второе место, на которое поднялась команда Виктора Гончаренко.   

Домашней серией «Амкара» можно восхищаться. Победа над «Зенитом», результат встречи с которым предрешил единственный гол Роланда Гиголаева, стала для команды Гаджи Гаджиева седьмой из девяти домашних матчей в этом сезоне. Более того, ни в одном из девяти поединков на стадионе «Звезда» «Амкар» не пропустил ни единого гола. Если бы пермская команда стабильнее выступала бы в гостевых матчах, несомненно, была бы главным претендентом на попадание в Лигу Европы. Впрочем, и занимая шестое место, команда Гаджи Гаджиева сохраняет хорошие шансы в борьбе за еврокубковое место.      

«Амкар» - «Зенит» 1:0
Гол: Гиголаев, 33
«Амкар»: Хомич – Идову, Конде, Занев, Гиголаев – Огуде – Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Голь, Гасилин (Йовичич, 59, Салугин, 90+5) – Анене
«Зенит»: Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков (Иванович, 71) – Жулиано, Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69) – Кокорин, Шатов (Мак, 62), Дзюба
Предупреждения: Комолов, Занев, Гасилин, Хомич, Голь – Нету, Кришито

«Спартак» отрывается от «Зенита»

Команда Массимо Карреры сполна воспользовалась поражением «Зенита» и оторвалась от ближайших преследователей уже на восемь очков. «Спартаку» пришлось хорошенько попотеть, чтобы одолеть дома неуступчивый «Анжи», который с приходом Александра Григоряна хоть и проигрывает минимально, но выглядит весьма боеспособно.

Проведя не лучший по качеству первый тайм, московская команда, в составе которой из-за повреждения отсутствовал ярко начавший свою карьеру в Москве Луис Адриано, серьезно прибавила во втором тайме и смогла добиться желаемого результата.

Победный и дебютный для себя гол в середине тайма забил Александр Самедов, вернувшийся зимой в «Спартак» после 12-летнего отсутствия. Правый полузащитник отметился после прекрасной фланговой передачи Дмитрия Комбарова, с близкого расстояния отправив мяч головой в угол ворот.

«Спартак» - «Анжи» 1:0
Гол: Самедов, 67
«Спартак»: Ребров – Маурисио (Ещенко, 69), Таски, Кутепов, Комбаров – Фернандо, Зобнин – Самедов (Мельгарехо, 90+2), Попов (Ананидзе, 60), Промес – Зе Луиш  
«Анжи»: Юрченко – Мусалов, Фибель, Жиров, Тетрашвили – Кацаев (Асильдаров, 78), Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46) – Будковский, Прудников (Хадарцев, 62)
Предупреждения: Фибель, Яковлев, Хубулов, Тетрашвили

Волевой успех «быков» в Москве

В битве за еврокубки «Краснодар» одержал важную победу в столице, обыграв одного из своих конкурентов «Локомотив». Команда Юрия Семина здорово провела первый тайм и выглядела сильнее «быков». Собственно говоря, это и отразилось на табло, когда Владислав Игнатьев, редко попадающий в основу, в концовке первого тайма вывел москвичей вперед. Но какой был хороший первый тайм в исполнении «железнодорожников», и какой провальный получился второй.

Уже в течение 20 минут с начала тайма подопечные Игоря Шалимова, забив дважды, установили окончательный счет. Сначала Павел Мамаев восстановил паритет, а затем голом отличился Вандерсон, играющий на острие атаки вместо травмированного Федора Смолова.

Таким образом, «Краснодар» взял реванш у «Локомотива» за домашнее поражение (к слову, это поражение так и остается единственным домашним для «быков» в чемпионате) в первом круге. А московская команда упустила прекрасную возможность подобраться на очень близкое расстояние к еврокубковой зоне, обыграв при этом прямого конкурента.

«Локомотив» - «Краснодар» 1:2
Голы: Игнатьев, 36 – Мамаев, 56, Вандерсон, 64
«Локомотив»: Гильерме – Кверквелия, Чорлука, Пейчинович – И. Денисов – Игнатьев (Коломейцев, 62), Фернандеш, Янбаев, В. Денисов – Миранчук – Майкон
«Краснодар»: Синицын – Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес – Газинский, Шишкин, Жигулев (Мамаев, 55) – М. Перейра (Каборе, 64), Классон (Окриашвили, 63), Вандерсон  
Предупреждение Синицын

Все результаты 19-го тура

Турнирная таблица      

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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