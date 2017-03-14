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Колос подписал контракты с тремя футболистами

Александр Матвеев, Ярослав Вишняк и Тарас Сивка продолжат карьеру в клубе из Ковалевки

  • 14.03.2017 16:38
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ФК Колос. Александр Матвеев
© ФК Колос. Александр Матвеев

Український захисник Олександр Матвєєв підписав угоду з ФК «Колос» Ковалівка.
 
Контракт футболіста з клубом розрахований на один рік. Раніше 28-річний захисник виступав за «Олександрію», «Полтаву», «Іллічіець» та полтавську «Ворсклу», у складі якої провів 42 матчі та відзначився двома забитими м’ячами. Долучався до матчів за молодіжну національну збірну України.

Крім цього, півзахисник ковалівського «Колоса» Ярослав Вишняк пролонгував дію свого контракту з клубом на півроку, а новобранець команди Тарас Сивка, що приєднався до команди на турецькому зборі, по приїзду вирішив перепідписати контракт терміном на два роки.

Источник — ФК Колос

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