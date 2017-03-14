Колос подписал контракты с тремя футболистами

Український захисник Олександр Матвєєв підписав угоду з ФК «Колос» Ковалівка.



Контракт футболіста з клубом розрахований на один рік. Раніше 28-річний захисник виступав за «Олександрію», «Полтаву», «Іллічіець» та полтавську «Ворсклу», у складі якої провів 42 матчі та відзначився двома забитими м’ячами. Долучався до матчів за молодіжну національну збірну України.

Крім цього, півзахисник ковалівського «Колоса» Ярослав Вишняк пролонгував дію свого контракту з клубом на півроку, а новобранець команди Тарас Сивка, що приєднався до команди на турецькому зборі, по приїзду вирішив перепідписати контракт терміном на два роки.