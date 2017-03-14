ПСЖ требует наказать арбитра встречи с Барселоной

Руководство ПСЖ осталось недовольно арбитражем немецкого судьи Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Берселоны» (1:6).

Французы отправили в УЕФА документы, в которых детально разобраны все спорные моменты, которые по ходу матча трактовались в пользу каталонского клуба. По информации испанских СМИ, ПСЖ предварительно проконсультировалось с международными арбитрами.

В число спорных моментов попала игра рукой в штрафной Маскерано и Пике. Также французы настаивают, что Пике должен был получить вторую желтую карточку уже на 41-й минуте первого тайма за фол против Кавани.

Есть несколько претензий и к действиям Неймара. Во-первых, ПСЖ считает, что бразилец умышленно шел на контакт в эпизоде с пенальти. Во-вторых, при счете 3:1 он должен был покинуть поле за удар по ногам Маркиньоса.

Кроме этого, французы настаивают на пенальти и красной карточке в моменте, когда Маскерано сбил Ди Марию в штрафной площади. Заключительным аккордом стала явная симуляция со стороны Суареса, которая привела к назначению пенальти и пятому забитому мячу в ворота ПСЖ.

Напомним, УЕФА принял решение не наказывать Дениза Айтекина, а петиция о переигровке матча уже набрала 250 тысяч подписей.