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ПСЖ требует наказать арбитра встречи с Барселоной

Французский клуб отправил протест на действия немецкого арбитра Дениза Айтекина

  • 14.03.2017 13:50
  • 753 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона

Руководство ПСЖ осталось недовольно арбитражем немецкого судьи Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Берселоны» (1:6).

Французы отправили в УЕФА документы, в которых детально разобраны все спорные моменты, которые по ходу матча трактовались в пользу каталонского клуба. По информации испанских СМИ, ПСЖ предварительно проконсультировалось с международными арбитрами.

В число спорных моментов попала игра рукой в штрафной Маскерано и Пике. Также французы настаивают, что Пике должен был получить вторую желтую карточку уже на 41-й минуте первого тайма за фол против Кавани.

Есть несколько претензий и к действиям Неймара. Во-первых, ПСЖ считает, что бразилец умышленно шел на контакт в эпизоде с пенальти. Во-вторых, при счете 3:1 он должен был покинуть поле за удар по ногам Маркиньоса.

Кроме этого, французы настаивают на пенальти и красной карточке в моменте, когда Маскерано сбил Ди Марию в штрафной площади. Заключительным аккордом стала явная симуляция со стороны Суареса, которая привела к назначению пенальти и пятому забитому мячу в ворота ПСЖ.

Напомним, УЕФА принял решение не наказывать Дениза Айтекина, а петиция о переигровке матча уже набрала 250 тысяч подписей.

Источник — Marca

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Комментарии
    Max Vetushko
      Max Vetushko, 14.03.2017 13:57
    -9
    Ага, заплачь еще, жабоед)))
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    zhevaua
      zhevaua, 14.03.2017 14:12
    +7
    По сути Барсу затащили за уши. Для УЕФА, с финансовой точки зрения, Барса выглядит предпочтительней. Все решает бабло.
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    Peter Bryant
    online
      Peter Bryant, 14.03.2017 14:27
    +1
    Ну вытащили это слишком громкие слово, ПСЖ сами себя утопили, но определенно результат несправедливый, судьи все условия создавали для прохода Барсы, максимальное количество времени добавлено, фол на ДиМарии нету пеналя, тупой пеналь на Суарезе, такая фигня убивает футбол как спорт, вчера смотрел Челси МЮ так там в 1 тайме столько остановок было, и врачи на поле, и добавили к 1 тайму 2 минуты, когда в матче Барса ПСЖ +3 )))
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    Graider
    online
      Graider, 14.03.2017 14:30
    0
    а де ссилка на петицію від французів, коли суддя з говном змішав збірну України, зарахувавши гол з офсайда і видалившого Хачеріді за не існуючий фол майже в центрі поля
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