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ГЕЛЬЗИН: «Игроки знают о повышенных премиальных в матче с Шахтером»

Президент «Олимпика» - о предстоящем поединке с «Шахтером»

  • 14.03.2017 13:24
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Shakhtar.com
© Shakhtar.com

Владислав Гельзин пообещал заплатить игрокам повышенные премиальные за матч с донецким «Шахтером».

«У нас в контракте есть пункт, согласно которому предусмотрены повышенные премиальные в случае успешной игры против команды, находящейся на первой строчке в турнирной таблице. И все ребята об этом знают. Так что дополнительная мотивация против «Шахтера» есть. На стадион придет много болельщиков. Будем стараться играть так, чтобы набрать очки, ведь у нас тоже есть свои задачи»,  - сказал Гельзин.

Напомним, что матч 22-го тура УПЛ «Шахтер» - «Олимпик» состоится в Харькове 17 марта. Начало встречи в 19.00 на ОСК «Металлист». 

 

Источник — terrikon.com

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