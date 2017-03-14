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«Почему в сборную вызвали Коноплянку и Зинченко, а Караваева – нет?»

Журналист «2+2» Роман Бебех удивлен отсутствием игрока «Фенербахче» в составе национальной команды

  • 14.03.2017 12:50
  • 267 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Фенербахче. Александр Караваев
© ФК Фенербахче. Александр Караваев

Журналіст телеканалу «2+2» Роман Бебех здивований відсутністю Олександра Караваєва у списку «легіонерів», котрих викликав до складу збірної України Андрій Шевченко.   

«Дуже поважаю і люблю Коно і Сашу Зінченка. Але не розумію чому в умовах відсутності ігрового часу їх запросили у національну збірну, а Сашу Караваєва ні?» - написав Бебех на своїй сторінці у Facebook.

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Комментарии
    pulse240
    online
      pulse240, 14.03.2017 12:58
    0
    А почему вызов самого высокого по классу украинского игрока, на ровне с Ярмоленко, должен удивлять?? Пускай он и без игровой практики. Вот вызов Зозули это реально стёб какой-то.
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