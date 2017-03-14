«Почему в сборную вызвали Коноплянку и Зинченко, а Караваева – нет?»

Журналіст телеканалу «2+2» Роман Бебех здивований відсутністю Олександра Караваєва у списку «легіонерів», котрих викликав до складу збірної України Андрій Шевченко.

«Дуже поважаю і люблю Коно і Сашу Зінченка. Але не розумію чому в умовах відсутності ігрового часу їх запросили у національну збірну, а Сашу Караваєва ні?» - написав Бебех на своїй сторінці у Facebook.