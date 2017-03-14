Ильичевец проведет спарринг с дублем и представит новичков команды

А почему вызов самого высокого по классу украинского игрока, на ровне с Ярмоленко, должен удивлят...

Рыбка, Коваль. Неужели они так сильно сдали???Да и того же Бойко на крайняк можно вернуть.

а тренер и игроки от фанатов Динамо не заслужили "пиздюли", не они разве убогой игрой д...