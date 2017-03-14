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Ильичевец проведет спарринг с дублем и представит новичков команды

Запорожский «Металлург» не смог прибыть на спарринг

  • 14.03.2017 12:36
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Сегодня у «Ильичевца» запланирован товарищеский матч. Однако соперник приазовцев поменялся. Запорожский «Металлург» не сможет прибыть на игру. По этой причине подопечные Александра Севидова проведут игру с «Ильичевцем-2».

Место и время матча осталось неизменным: стадион «Ильичевец», начало в 14:00.

Перед игрой же, в 13:25, состоится презентация новичков команды.

Источник — ФК Ильичевец

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