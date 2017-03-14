Ильичевец проведет спарринг с дублем и представит новичков команды

Сегодня у «Ильичевца» запланирован товарищеский матч. Однако соперник приазовцев поменялся. Запорожский «Металлург» не сможет прибыть на игру. По этой причине подопечные Александра Севидова проведут игру с «Ильичевцем-2».
Место и время матча осталось неизменным: стадион «Ильичевец», начало в 14:00.
Перед игрой же, в 13:25, состоится презентация новичков команды.
Источник — ФК Ильичевец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.