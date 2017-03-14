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ЭСЕОЛА: «Мой дебют в Звезде удался»

Лучший игрок 21-го тура УПЛ поделился мнением о матче с «Динамо»

  • 14.03.2017 12:25
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fczirka.com.ua. Эдеринсон Эсеола
© fczirka.com.ua. Эдеринсон Эсеола

Нападающий кропивницкой «Звезды» Адеринсола Эсеола прокомментировал свой дебютный матч, в котором «Звезда» дома обыграла киевское «Динамо» (2:0).

— У меня получился отличный дебют! Я считаю, что мы победили заслуженно, — сказал Эсеола в разговоре с корреспондентом Sport.ua Александром Наголюком. — Мы были сильнее «Динамо» в единоборствах, а также проявили большее желания и волю к победе. В защите сыграли практически идеально и без ошибок, к тому же смогли реализовать свои моменты. Киевляне же не смогли реализовать свои шансы, они практически ничего не создали, за исключением нескольких полумоментов. Поэтому мы имеем такой результат.

— В дебютном поединке вас сразу же признали лучшим игроком тура. Можно сказать, что хорошо вписались в новый коллектив? 
— Да, получилось хорошо себя показать в этой игре, к тому же все ребята у нас хорошо сыграли. Я горжусь своими партнерами по команде. Мне удалось хорошо вписаться в игру команды, к тому же выбранная тренером тактика на этот матч позволила мне проявить свои лучшие качества. 

 

Источник — Sport.ua

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