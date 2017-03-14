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Майкл Эссьен подписал контракт с индонезийским клубом

Ближайший год ганский полузащитник будет защищать цвета клуба «Персиб Бандунг»

  • 14.03.2017 12:22
  • 190 просмотров
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Метки
persib.co.id
© persib.co.id

Индонезийский футбольный клуб «Персиб Бандунг» подтвердил подписание Майкла Эссьена. Контракт бывшего полузащитника «Челси» и рассчитан на один год.

Эссьен будет выступать под пятым номером, и популяризировать индонезийский футбол в мире.

Последним клубом ганского полузащитника был греческий «Панатинаикос», в составе которого футболист провел 15 матчей и забил три мяча.

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