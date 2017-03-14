Майкл Эссьен подписал контракт с индонезийским клубом

Индонезийский футбольный клуб «Персиб Бандунг» подтвердил подписание Майкла Эссьена. Контракт бывшего полузащитника «Челси» и рассчитан на один год.
Эссьен будет выступать под пятым номером, и популяризировать индонезийский футбол в мире.
Последним клубом ганского полузащитника был греческий «Панатинаикос», в составе которого футболист провел 15 матчей и забил три мяча.
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