Ювентус – Порту. Анонс

Чемпион Италии против чемпиона Португалии – хорошая вывеска. Выйдет ли так по игре?
«Драконы» уступили в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на домашнем стадионе 0:2 и теперь попытаются добиться успеха в логове соперника. Конечно, ни расклады, ни прогнозы не совсем на стороне португальского клуба, но «Барселона» на минувшей неделе доказала, что чудеса случаются. Тем не менее, всего в 3% случаев в следующую стадию проходила команда, проигравшая 0:2 в первом матче.
Команды довольно неплохо знакомы друг с другом, проведя уже четыре очных поединков. «Ювентус» выиграл три матча, один раз была ничья, 7:2 общий счет противостояния.
На выходных «Старая синьора» провела очень тяжелый матч против «Милана», вырвав победу в концовке поединка, а до этого была ничья с «Удинезе». «Порту» же, после поражения от «Юве» в национальном чемпионате одержал три победы с общим счетом 12:0.
Главный тренер «Порту» Нуну Санту не скрывает, что его команда сейчас в очень хорошей форме и готова дать бой итальянскому гранду:
«Мы приехали бороться. Нас ждет долгий и упорный матч, в котором мы постараемся сыграть изобретательно и не терять концентрацию.
Мы подходим к этому матчу с сильнейшей мотивацией. Нам противостоит великая команда, которая очень давно не проигрывала дома», - приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.
А коуч «Ювентуса» Массимилиано Аллегри осторожничает:
«Завтра «Порту» проведет классный матч. Они знают, как играть такие матчи, они продемонстрировали это в раунде плей-офф против «Ромы». Сегодня я показал этот матч своим игрокам, чтобы они знали, чего ожидать. Мы должны сыграть так, будто счет по-прежнему 0:0, и постараться снова победить».
У «Порту» дисквалифицирован Телес, все остальные в строю. Что касается «Юве», то небольшие проблемы испытывает Кьеллини, а так оба наставника могут выставить максимально боевые составы.
Интересные факты:
Туринцы выиграли 13 домашних матчей подряд во всех турнирах
В плей-офф еврокубков «Юве» всегда проходил дальше, когда выигрывал первый матч на выезде
«Порту» выиграл четыре из 13 гостевых встреч с итальянскими клубами
Португальский клуб победил «Рому» (3:0) в выездном матче раунда плей-офф
Не сыграют: Стураро (бедро)
«Порту»: Касильяс; Макси Перейра, Маркано, Фелипе, Лаюн; Данилу, Андре Андре, Оливер Торрес; Брахими, Андре Силва, Соарес.
Не сыграют: Теллес (дисквалификация)
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«Ювентус» – «Порту»
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Турин. Стадион «Ювентус Стэдиум». 21:45
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ТВ-трансляция на канале «Футбол 1»
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Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
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Прогноз Sport.ua – 1:1
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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Ювентус в 1/4
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