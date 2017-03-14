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Устоявшая серия Ювентуса, погром от Интера

Sport.ua рассказывает о самых интересных матчах 28-го тура итальянской Серии А

  • 14.03.2017 12:14
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Устоявшая серия Ювентуса, погром от Интера
На прошлой неделе «Ювентус» имел шанс практически убить интригу в чемпионской гонке Серии А. Но команда Массимилиано Аллегри допустила осечку в Удине, сыграв вничью с местным «Удинезе» (1:1). Таким образом, подобие интриги в Италии сохраняется. «Роме» и «Наполи» будет сложно отыграть отставание в восемь и девять баллов соответственно, однако в футболе всё возможно. Тем более что римляне и неаполитанцы в апреле-мае будут принимать «старую синьору» на своих полях. Двадцать восьмой тур Серии А открывал центральный его матч. Противостояния «Ювентуса» и «Милана» всегда интересны и принципиальны вне зависимости от положения команд в турнирной таблице. Команда Массимилиано Аллегри была фаворитом поединка, но коллектив Винченцо Монтеллы пожаловал в Турин, находясь в хорошей форме. В последних пяти играх Серии А «россонери» одержали четыре победы при одной ничьей.
 
Массимилиано Аллегри столкнулся с рядом кадровых проблем. В центре обороны из-за травмы не смог сыграть Джорджо Кьеллини. Наставник «Ювентуса» выпустил по центру в защите Леонардо Бонуччи и Мехди Бенатиа, а Андреа Барцальи довольно неожиданно действовал справа. Слева же Аллегри предпочёл Квадво Асамоа Алексу Сандро. Из-за дисквалификации помочь своей команде не мог Хуан Куадрадо. Справа в группе атаки работал Дани Алвес, что выглядело необычным. Также стоит отметить появление в стартовом составе Марко Пьяцы. Хорват заменил Марио Манджукича, заболевшего прямо перед матчем. «Ювентус» начал матч со здоровой агрессией, не откладывая дело в долгий ящик. Уже в дебюте команда Массимилиано Аллегри создала опасный момент. Марко Пьяца в чужой штрафной площади подработал мяч и пробил в левый нижний угол – Доннарумма отразил игровой снаряд. После подбора Сами Хедира выполнил удар, но на сей раз мяч пролетел чуть выше перекладины. «Старая синьора» продолжала владеть инициативой. Традиционно активен был Пауло Дибала, оказавшийся в одном из эпизодов на газоне в чужой штрафной площади. Кристиан Сапата, пожалуй, по инерции задел соперника, но мяч ранее был выбит в сторону, то есть на пенальти это не очень тянуло.
 
На некоторое время игра успокоилась, но в средине первого тайма «Ювентус» снова активизировался. С линии штрафной площади коварный удар наносил Гонсало Игуаин, но Джанлуиджи Доннарумма не сплоховал. На тридцатой минуте команда «старая синьора» всё же повела в счёте. После заброса из глубина Мехди Бенатиа неожиданно для всех оказался на позиции центрального нападающего. Марокканец избежал офсайде (задержался Романьоли), принял мяч и в буквальном смысле расстрелял Доннарумму с линии вратарской площадки. Упрочить преимущество «Ювентуса» в скором времени мог Сами Хедира. После скидки от партнёра немец пробил со средней дистанции, но немного не попал в угол. А в конце первого тайма чуть ли не единственная толковая атака «Милана» завершилась неожиданным голом. Херард Делофеу тонкой передачей вывел Карлоса Бакку на свидание с голкипером, и колумбийский форвард пробил выскочившего Буффона.
 
На старте второго тайма «Ювентус» мог снова выйти вперёд. Миралем Пьянич здорово пробил со штрафного в левый угол, но Джанлуиджи Доннарумма в прыжке отбил мяч. После углового «старая синьора» могла получить право на пенальти. Бакка небрежно вынес игровой снаряд, угодив себе же в руку. Давиде Масса не решился назначать одиннадцатиметровый, несмотря на протесты хозяев поля. Через несколько мгновений Сами Хедира имел отличный момент. Подкараулил он отскок и пробил с линии вратарской площади – Доннарумма в очередной раз спас «Милан». Подопечные Аллегри продолжали атаковать, а вот «Милан» редко шёл вперёд. Стоит сказать, что атакующий потенциал «россонери» снизился после неожиданно замены Карлоса Бакки. Возможно, автор гола получил повреждение. На исходе часа игрового времени шикарный шанс был у Пьяцы. С правого края штрафной площади метил Марко в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. В скором времени к воротам гостей последовал очень острый прострел. Доннарумма не очень уверенно выставил руки, и игровой снаряд от вратаря попал в перекладину и вылетел за пределы поля.
 
На семьдесят третьей минуте у ворот «Милана» снова было жарко. Марко Пьяца плотно пробил справа из пределов штрафной площади, но Доннарумма справился как с этим ударом, так и с эффектным добиванием в правый угол от Гонсало Игуаина. В компенсированное время «россонери» остались в меньшинстве - Хосе Соса получил вторую за четыре минуты жёлтую карточку и отправился в раздевалку чуть раньше, чем его партнёры. Вырывать для «Ювентуса» победу мог Игуаин, однако после его эффектного удара в падении игровой снаряд пролетел рядом с левой штангой. Затем у Гонсало был ещё один шанс. Бил аргентинец из центра штрафной площади, и Доннарумма совершил десятый сэйв за вечер. Атака продолжилась, и Давиде Масса назначил пенальти в ворота «Милана» за игру Де Шильо рукой. Это случилось уже тогда, когда компенсированные четыре минуты истекли. Дибала сильно пробил под левую штангу, а Доннарумме немного не хватило для того, чтобы спасти свою команду. Итоговый счёт - 2:1. «Ювентус» в жаркой концовке вырвал у «Милана» победу. Выигрышная серия «старой синьоры» в Турине продолжается.
 
«Ювентус» - «Милан» - 2:1
Голы: Бенатья, 30, Дибала, 90+6, с пенальти — Бакка, 43.
«Ювентус»: Буффон — Барцальи (Лихтшайнер, 46), Бонуччи, Бенатья (Ругани, 77), Асамоа — Хедира, Пьянич, Дани Алвес, Дибала, Пьяца (Кин, 89) — Игуаин.
«Милан»: Доннарумма — Де Шильо, Сапата, Палетта, Романьоли — Пашалич (Поли, 71), Соса, Бертолаччи — Деулофеу, Бакка (Куцка, 55), Окампос (Ванджони, 89).
Предупреждения: Бенатья, Пьянич, Хедира — Пашалич, Деулофеу, Окампос, Романьоли, Соса.
Удаление: Соса, 90.

 
 
«Аталанта» и «Интер» подходили к очному матчу практически в одинаковом состоянии. «Короли провинциалов» успели набрать приличное количество очков и претендуют по окончании сезона на попадание в зону еврокубков. Плотный футбол первых минут закончился на семнадцатом повороте минутной стрелки. Перишич пробил со стандартного положения, мяч попал в Кесси, который заблокировал продвижение мяча к своим воротам. После этого Икарди сориентировался и нанёс мяч по чужим воротам со второго касания. Останавливаться на достигнутом «нерадзурри» не стали и на двадцать третьей минуте заработали право на 11-метровый удар. Бериша вышел из ворот и завалил в штрафной Икарди. Мауро по центру отправил мяч в ворота, Бериша завалился в правый от себя угол.
 
Дальше - больше. Банега с правого края штрафной выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Икарди головой направил мяч в сетку ворот. Тридцать вторая минута. Быстрая атака «Интера» привела к тому, что Кандрева с правого края штрафной сделал передачу в штрафную, откуда Банега в касание низом переправил мяч в сетку. «Аталанта» не успевала возвращаться в оборону и с достойным усердием ошибалась. На тридцать пятой минуте Кандрева ворвался в штрафную, прострелил с правого края на дальнюю штангу, где сразу два игрока «Интера» были готовы замкнуть передачи. Более удачливым оказался Банега. Свой единственный мяч «Аталанта» провела на сорок второй минуте. Фройлер Ремо в идеальной позиции нанёс удар по чужим воротам и Ханданович не спас команду.
 
Во второй половине встречи «Аталанта» пропустила ещё не один мяч. Сначала Банега вошёл в штрафную с левого фланга, покатил мяч в центр, куда подключился Гальярдини. Бывший игрок «Аталанты» не пожалел своих партнёров. Последнюю точку поставил Банега, который ударом с 22 метров установил окончательный результат. Кошмар «Аталанты» закончился финальным свистком арбитра.
 
«Интер» - «Аталанта» - 7:1
Голы: Икарди, 17, 23, с пенальти, 26, Банега, 31, 34, 67, Гальярдини, 52 — Фрейлер, 42.
«Интер»: Ханданович — Миранда, Ансальди, Д'Амброзио, Медель — Кондогбия, Гальярдини — Кандрева, Банега (Жоао Мариу, 70), Перишич (Мартинс, 82) — Икарди (Паласио, 77).
«Аталанта»: Бериша — Толой, Кальдара, Зуканович — Конти, Кесси (Бастони, 61), Фрейлер, Спинаццола (Д'Алессандро, 69) — Куртич, Гомес (Мунье, 61) — Петанья.
Предупреждения: Икарди, Ансальди, Гальярдини — Толой, Бериша, Зуканович, Куртич.

 
 
«Лацио» - «Торино» - 3:1
Голы: Иммобиле, 56, Кейта, 87, Андерсон, 90 — Лопес, 72.
«Лацио»: Стракоша — Баста, де Врей (Уоллес, 46), Худт, Раду (Лукаку, 27) — Пароло, Биглия (Кейта, 77), Милинкович-Савич — Фелипе Андерсон, Иммобиле, Лулич.
«Торино»: Харт — де Сильвестри, Россеттини, Моретти, Баррека — Бенасси, Лукич, Базелли (Молинаро, 46) — Итурбе (Яго Фальке, 74), Белотти, Ляйич (Лопес, 64).
Предупреждения: Лукаку, Милинкович-Савич, Пароло — Ляйич.

 
 
Все матчи тура:

28-й тур
10.03.17, FT
Ювентус
2 : 1
Милан
 
11.03.17, FT
Дженоа
0 : 1
Сампдория
 
12.03.17, FT
Сассуоло
0 : 1
Болонья
 
12.03.17, FT
Интер Милан
7 : 1
Аталанта
 
12.03.17, FT
Пескара
1 : 3
Удинезе
 
12.03.17, FT
Кьево
4 : 0
Эмполи
 
12.03.17, FT
Наполи
3 : 0
Кротоне
 
12.03.17, FT
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
 
12.03.17, FT
Палермо
0 : 3
Рома
 
13.03.17, FT
Лацио
3 : 1
Торино
 
 
 
Турнирная таблица:

 
 
Максим ГРОЗНЫЙ по материалам www.euro-football.ru
 

Источник — Sport.ua

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