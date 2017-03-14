Фрэнк ЛЭМПАРД: «Н’Голо Канте является лучшим полузащитником в мире»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард оценил действия хавбека Н’Голо Канте в поединке против «Манчестер Юнайтед» (1:0).
«Глядя на сегодняшнюю форму Канте, я могу смело заявить, что он является лучшим полузащитником в мире. Возможно, он мало забивает, но глядя на то, как он выполняет свою работу, то, что он дает команде, я понимаю, что в мировом футболе лучшего него на данный момент никого нет», – сказал Лэмпард.
Источник — Daily Mail
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