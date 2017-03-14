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Фрэнк ЛЭМПАРД: «Н’Голо Канте является лучшим полузащитником в мире»

Экс-игрок «Челси» лестно отозвался о герое матча 1/4 Кубка Англии против «Ман Юнайтед»

  • 14.03.2017 12:09
  • 390 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Челси. Н'Голо Канте
© ФК Челси. Н'Голо Канте

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард оценил действия хавбека Н’Голо Канте в поединке против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Глядя на сегодняшнюю форму Канте, я могу смело заявить, что он является лучшим полузащитником в мире. Возможно, он мало забивает, но глядя на то, как он выполняет свою работу, то, что он дает команде, я понимаю, что в мировом футболе лучшего него на данный момент никого нет»,  – сказал Лэмпард.

Источник — Daily Mail

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Комментарии
    Пионер
    Пионер, 14.03.2017 12:33
    +2
    Меня удивляет то, как он себя ведет. Он никогда не оспаривает решение судьи, ведь понимает что это бессмысленно, а рефери уже не изменит своего решения. Он просто молча делает свою работу.
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    sviatoslavovich
    sviatoslavovich, 14.03.2017 12:35
    0
    Пионер, 14.03.2017 12:33
    Меня удивляет то, как он себя ведет. Он никогда не оспаривает решение судьи, ведь понимает что это бессмысленно, а рефери уже не изменит своего решения. Он просто молча делает свою работу.
    Отличный игрок и человек! Такие люди всегда импонируют
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