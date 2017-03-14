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У Шепелева проблемы с приводящей мышцей

Молодой хавбек «Динамо» должен приступить к тренировкам во вторник, 14 марта

  • 14.03.2017 11:31
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ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев
© ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев пропустил недавний матч чемпионата Украины с «Зиркой» (0:2) из-за проблем со здоровьем. В начале прошлой недели на одной из тренировок молодой динамовец получил повреждение приводящей мышцы, и в течение пяти дня после этого не тренировался.
 
Сегодня Шепелев должен приступить к беговой работе. Если мышца не будет его беспокоить, то он наравне с остальными игроками основной обоймы «Динамо» будет готовиться к матчу 22-го тура чемпионата Украины против одесского «Черноморца», который, напомним, состоится в эту пятницу в Киеве.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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