У Шепелева проблемы с приводящей мышцей

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев пропустил недавний матч чемпионата Украины с «Зиркой» (0:2) из-за проблем со здоровьем. В начале прошлой недели на одной из тренировок молодой динамовец получил повреждение приводящей мышцы, и в течение пяти дня после этого не тренировался.

Сегодня Шепелев должен приступить к беговой работе. Если мышца не будет его беспокоить, то он наравне с остальными игроками основной обоймы «Динамо» будет готовиться к матчу 22-го тура чемпионата Украины против одесского «Черноморца», который, напомним, состоится в эту пятницу в Киеве.