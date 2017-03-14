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Фенербахче планирует приобрести Тайсона за €4 миллиона

Турецкий клуб ищет замену Джермейну Ленсу, который летом покинет команду

  • 14.03.2017 11:38
  • 1530 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Шахтер. Тайсон
© ФК Шахтер. Тайсон

Бразильский хавбек «Шахтера» Тайсон продолжает интересовать «Фенербахче». Стамбульский клуб рассчитывает приобрести футболиста донецкой команды за 4 миллиона евро.

Руководство турецкого гранда видит в Тайсоне возможную замену Джермейну Ленсу, который неоднократно заявлял о желании покинуть команду.

Напомним, в январе 2017 «Фенербахче» проявлял интерес к Тайсону.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник  сыграл в составе «Шахтера» 29 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт Тайсона истекает в конце 2017 года.

Источник — Fanatik

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Комментарии
    torgrim
      torgrim, 14.03.2017 11:43
    -2
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    zhevaua
      zhevaua, 14.03.2017 11:46
    +2
    4 ляма будет маловато. Шахта как минимум в два раза больше запросит. Хотя все зависит от тренера, если не видит игрока в перспективе, то и за 4 продадут.
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    Andrij Siromolot
      Andrij Siromolot, 14.03.2017 11:49
    +1
    zhevaua, 14.03.2017 11:46
    4 ляма будет маловато. Шахта как минимум в два раза больше запросит. Хотя все зависит от тренера, если не видит игрока в перспективе, то и за 4 продадут.

    za 10 Mio € ne menzhe. Vot dazhe Luiz Adriano za 8 Mio € prodali.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 12:12
    0
    zhevaua, 14.03.2017 11:46
    4 ляма будет маловато. Шахта как минимум в два раза больше запросит. Хотя все зависит от тренера, если не видит игрока в перспективе, то и за 4 продадут.
    Тут діло не в основі, а в тому що Тайсон не хоче продовжувати контракт, а хоче на батьківщину. Йому 29 років, якщо не продати його літом, зимою піде безкоштовно. І для чого йому міняти Шахтар, на слабший Фенер? А якщо захочеться на старостіРоків заробити бабла,то футболісти їдуть в Китай, а не в Туреччину.
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    Vladimir Dushka
    Vladimir Dushka, 14.03.2017 12:15
    +2
    Что эти турки там у себя курят!!? 4 ляма... смешно Даром отдадут,чего уж там
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    pulse240
    online
      pulse240, 14.03.2017 12:22
    +2
    Vladimir Dushka, 14.03.2017 12:15
    Что эти турки там у себя курят!!? 4 ляма... смешно Даром отдадут,чего уж там
    Было бы смешно, если бы у него реально не заканчивался контракт Зимой. Так что это нормальная практика продавать игроков по дешёвке, у которых контракта осталось на пол года.
    Другое дело, что по словам Тайсона он перейдёт только домой в Бразилию.
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    Viktor Kovtun
      Viktor Kovtun, 14.03.2017 12:30
    -1
    А это не утка от спорт юа ? )))
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    dikankazashahter
      dikankazashahter, 14.03.2017 12:35
    +1
    Шахтеру осенью играть в ЛЧ . Так что Фенер может "планировать" . Тайсон остается в Шахтере . Там проблема только в сумме котракта ! Агент Тайсона заявлял уже что " Если нам не удастся договориться с Шахтером о новом контракте ,то Тайсон предпочел бы вернуться домой " Никакие Фенеры тем более за 4 ляма ему не нужны ! Вариантов два : 1) новый контракт с Шахтером (скорее всего) 2) свободный агент в конце 2017 и возвращение в Бразилию (мало вероятно)
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    pytlak90
    online
      pytlak90, 14.03.2017 12:49
    0
    Мінімум 20 млн.
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