Фенербахче планирует приобрести Тайсона за €4 миллиона

Бразильский хавбек «Шахтера» Тайсон продолжает интересовать «Фенербахче». Стамбульский клуб рассчитывает приобрести футболиста донецкой команды за 4 миллиона евро.
Руководство турецкого гранда видит в Тайсоне возможную замену Джермейну Ленсу, который неоднократно заявлял о желании покинуть команду.
Напомним, в январе 2017 «Фенербахче» проявлял интерес к Тайсону.
В текущем сезоне 29-летний полузащитник сыграл в составе «Шахтера» 29 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт Тайсона истекает в конце 2017 года.
Источник — Fanatik
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za 10 Mio € ne menzhe. Vot dazhe Luiz Adriano za 8 Mio € prodali.
Другое дело, что по словам Тайсона он перейдёт только домой в Бразилию.
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