Челси сыграет с Тоттенхэмом в полуфинале Кубка Англии

Полуфиналы Кубка Англии будут сыграны на «Уэмбли» 22 и 23 апреля. На данной стадии, как и в четвертьфинале, переигровки уже невозможны — в случае ничейного результата в основное время будут добавлены экстра-таймы, а затем, по необходимости, серия пенальти.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

«Челси» — «Тоттенхэм»