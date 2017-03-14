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Челси сыграет с Тоттенхэмом в полуфинале Кубка Англии

«Арсенал» померяется силами с «Манчестер Сити»

  • 14.03.2017 11:19
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Челси сыграет с Тоттенхэмом в полуфинале Кубка Англии
Полуфиналы Кубка Англии будут сыграны на «Уэмбли» 22 и 23 апреля. На данной стадии, как и в четвертьфинале, переигровки уже невозможны — в случае ничейного результата в основное время будут добавлены экстра-таймы, а затем, по необходимости, серия пенальти.
 
«Арсенал» — «Манчестер Сити»
«Челси» — «Тоттенхэм»
 

Источник — Sport.ua

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