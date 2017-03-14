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Лестер Сити
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Севилья
14.03.2017 21:45   ТВ-трансляция: 

Лестер – Севилья. Анонс

Подойдет ли к концу еврокубковая сказка «лис»?

  • 14.03.2017 11:52
  • 651 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Лестер
© ФК Лестер
Похоже, что еврокубковая сказка «Лестера» подходит к концу. Команда в прошлом сезоне стала чемпионом Англии и завоевала путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, который прошла с блеском. «Лестер» занял первое место в группе G, набрав 13 очков и оставив позади «Порту», «Копенгаген» и «Брюгге».

Но в первом же матче плей-офф против испанской «Севильи» «лис» ждали серьезные проблемы. «Лестер» по ходу встречи уступал со счетом 0:2, и только гол Варди на 73-й минуте подарил англичанам осязаемую надежду на выход в четвертьфинал.

Впрочем, новый наставник «Лестера» Крейг Шекспир, который недавно заменил вызвавшего недовольство руководства клуба Клаудио Раньери, серьезно настроен на битву и верит, что гол на выезде поможет его команде добыть успех. «Мы знаем, какие возможности перед нами открывает гол на выезде. Атмосфера будет накаленной. Надеюсь, команда продолжит движение в ритме, который нащупала в двух победных поединках (с «Ливерпулем» и «Халлом» – прим. Sport.ua), будет играть с той же уверенностью и владеть инициативой… По силам ли «Лестеру» выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет», – считает Шекспир.

Стоит отметить, что «Лестер» получил дополнительное время для отдыха, так как команда не играла в минувшие выходные. «Севилья» же разошлась миром с «Леганесом» (1:1).

Все же в первом матче «Севилья» смотрелась предпочтительнее англичан. Испанцы демонстрируют качественный и мощный футбол, по праву занимая третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании аккурат за «Барселоной» и «Реалом».

«Нам не хватало стабильности, и надо убедиться, что завтра на поле будет настоящая «Севилья», которая покажет свой лучший футбол. Необходимо проявить все свои лучшие качества, которые позволяли нам соперничать с «Барселоной» и «Реалом» в Испании и добиваться успеха в Европе… Лучшим подарком на день рождения стало бы для меня место в восьмерке сильнейших клубов мира. Это исторический шанс для нас, для клуба, для игроков и для болельщиков», – отметил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли на предматчевой пресс-конференции.

И все-таки не стоит забывать, что «Лестер» на родном стадионе «Кинг Пауэр» готов дать бой хоть «Севилье», хоть «Барселоне», хоть сборной Марса. «Лисы» и их болельщики верят, что им по силам выйти в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов и будут биться до последнего. Так что зрителей в любом случае ждут как минимум полтора часа отличного футбола.

Ориентировочные составы:
 
«Лестер»: Шмейхель – Симпсон, Морган, Хут, Фухс, Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

Не сыграют: Менди (колено), Ваге (плечо)

«Севилья»: Рико – Пареха, Рами, Меркадо, Мариано, Н'Зонзи, Насри, Эскудеро, Иборра, Йоветич, Витоло.

Не сыграют: Тремулинас (колено), Вьетто, Каррису (остались в Испании)

Котировки букмекеров:
 
Марафон: 3,22 – 3,72 – 2,28
Bwin: 3,25 – 3,70 – 2,20
14 марта, вторник
«Лестер»  «Севилья»
Лестер. Стадион «Кинг Пауэр». 21:45
ТВ-трансляция на канале «Футбол 2»
 Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 12:25
    +3
    Після матчу в Севільї сумнівів хто пройде далі майже не було, але зараз все кардинальноЗмінилось. Тренера сплавили (а те що вони це робили, сумнівів уже немає, бо сам президент заявив що дійсно до нього приходили футболісти з такимПитанням) і гра після цього зовсім iнша, ХаллСіті і Ліверпуль програли 3-1, тому якщо і залишилась у гостей якась перевага, то дуже мізерна...Думаю що відпрацювати пробиття 11 метрових не завадить жодній з команд.
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    pulse240
    online
      pulse240, 14.03.2017 12:27
    +5
    Похоже, что еврокубковая сказка «Лестера» подходит к концу.
    -------
    Очень странный вывод, автор. С учётом того, что лисы проиграли всего лишь 1-2 на выезде и после отставки Раньере заиграли на много сильнее.
    Шансы на выход 50 на 50 имхо
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