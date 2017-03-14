Лестер – Севилья. Анонс

Но в первом же матче плей-офф против испанской «Севильи» «лис» ждали серьезные проблемы. «Лестер» по ходу встречи уступал со счетом 0:2, и только гол Варди на 73-й минуте подарил англичанам осязаемую надежду на выход в четвертьфинал.
Впрочем, новый наставник «Лестера» Крейг Шекспир, который недавно заменил вызвавшего недовольство руководства клуба Клаудио Раньери, серьезно настроен на битву и верит, что гол на выезде поможет его команде добыть успех. «Мы знаем, какие возможности перед нами открывает гол на выезде. Атмосфера будет накаленной. Надеюсь, команда продолжит движение в ритме, который нащупала в двух победных поединках (с «Ливерпулем» и «Халлом» – прим. Sport.ua), будет играть с той же уверенностью и владеть инициативой… По силам ли «Лестеру» выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет», – считает Шекспир.
Стоит отметить, что «Лестер» получил дополнительное время для отдыха, так как команда не играла в минувшие выходные. «Севилья» же разошлась миром с «Леганесом» (1:1).
Все же в первом матче «Севилья» смотрелась предпочтительнее англичан. Испанцы демонстрируют качественный и мощный футбол, по праву занимая третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании аккурат за «Барселоной» и «Реалом».
«Нам не хватало стабильности, и надо убедиться, что завтра на поле будет настоящая «Севилья», которая покажет свой лучший футбол. Необходимо проявить все свои лучшие качества, которые позволяли нам соперничать с «Барселоной» и «Реалом» в Испании и добиваться успеха в Европе… Лучшим подарком на день рождения стало бы для меня место в восьмерке сильнейших клубов мира. Это исторический шанс для нас, для клуба, для игроков и для болельщиков», – отметил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли на предматчевой пресс-конференции.
И все-таки не стоит забывать, что «Лестер» на родном стадионе «Кинг Пауэр» готов дать бой хоть «Севилье», хоть «Барселоне», хоть сборной Марса. «Лисы» и их болельщики верят, что им по силам выйти в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов и будут биться до последнего. Так что зрителей в любом случае ждут как минимум полтора часа отличного футбола.
Не сыграют: Менди (колено), Ваге (плечо)
«Севилья»: Рико – Пареха, Рами, Меркадо, Мариано, Н'Зонзи, Насри, Эскудеро, Иборра, Йоветич, Витоло.
Не сыграют: Тремулинас (колено), Вьетто, Каррису (остались в Испании)
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«Лестер» – «Севилья»
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Лестер. Стадион «Кинг Пауэр». 21:45
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ТВ-трансляция на канале «Футбол 2»
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Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
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Прогноз Sport.ua – 1:1
Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua
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Очень странный вывод, автор. С учётом того, что лисы проиграли всего лишь 1-2 на выезде и после отставки Раньере заиграли на много сильнее.
Шансы на выход 50 на 50 имхо
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