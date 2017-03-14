Лестер – Севилья. Анонс

Похоже, что еврокубковая сказка «Лестера» подходит к концу. Команда в прошлом сезоне стала чемпионом Англии и завоевала путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, который прошла с блеском. «Лестер» занял первое место в группе G, набрав 13 очков и оставив позади «Порту», «Копенгаген» и «Брюгге».

Но в первом же матче плей-офф против испанской «Севильи» «лис» ждали серьезные проблемы. «Лестер» по ходу встречи уступал со счетом 0:2, и только гол Варди на 73-й минуте подарил англичанам осязаемую надежду на выход в четвертьфинал.

Впрочем, новый наставник «Лестера» Крейг Шекспир, который недавно заменил вызвавшего недовольство руководства клуба Клаудио Раньери, серьезно настроен на битву и верит, что гол на выезде поможет его команде добыть успех. «Мы знаем, какие возможности перед нами открывает гол на выезде. Атмосфера будет накаленной. Надеюсь, команда продолжит движение в ритме, который нащупала в двух победных поединках (с «Ливерпулем» и «Халлом» – прим. Sport.ua), будет играть с той же уверенностью и владеть инициативой… По силам ли «Лестеру» выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет», – считает Шекспир.

Стоит отметить, что «Лестер» получил дополнительное время для отдыха, так как команда не играла в минувшие выходные. «Севилья» же разошлась миром с «Леганесом» (1:1).

Все же в первом матче «Севилья» смотрелась предпочтительнее англичан. Испанцы демонстрируют качественный и мощный футбол, по праву занимая третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании аккурат за «Барселоной» и «Реалом».

«Нам не хватало стабильности, и надо убедиться, что завтра на поле будет настоящая «Севилья», которая покажет свой лучший футбол. Необходимо проявить все свои лучшие качества, которые позволяли нам соперничать с «Барселоной» и «Реалом» в Испании и добиваться успеха в Европе… Лучшим подарком на день рождения стало бы для меня место в восьмерке сильнейших клубов мира. Это исторический шанс для нас, для клуба, для игроков и для болельщиков», – отметил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли на предматчевой пресс-конференции.

И все-таки не стоит забывать, что «Лестер» на родном стадионе «Кинг Пауэр» готов дать бой хоть «Севилье», хоть «Барселоне», хоть сборной Марса. «Лисы» и их болельщики верят, что им по силам выйти в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов и будут биться до последнего. Так что зрителей в любом случае ждут как минимум полтора часа отличного футбола.

Ориентировочные составы:

«Лестер»: Шмейхель – Симпсон, Морган, Хут, Фухс, Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

Не сыграют: Менди (колено), Ваге (плечо)

«Севилья»: Рико – Пареха, Рами, Меркадо, Мариано, Н'Зонзи, Насри, Эскудеро, Иборра, Йоветич, Витоло.

Не сыграют: Тремулинас (колено), Вьетто, Каррису (остались в Испании)

Котировки букмекеров:

Марафон: 3,22 – 3,72 – 2,28

Bwin: 3,25 – 3,70 – 2,20

14 марта, вторник