Агент Теодорчика: «Лукаш может вернуться в Динамо по окончанию сезона»

Футбольный агент Марцин Кубацки, который представляет интересы Лукаша Теодорчика, рассказал о том, что польский форвард «Андерлехта» может вернуться в «Динамо» по окончанию сезона.
«Я не уверен, что Андерлехт сможет договориться с нами относительно заработной платы и продолжительности контракта. В этом случае он снова вернется в Киев, и продавать его уже будет Динамо», — сказал Кубацки.
В текущем сезоне Теодорчик забил 28 голов за «Андерлехт» во всех турнирах.
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