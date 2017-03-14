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Агент Теодорчика: «Лукаш может вернуться в Динамо по окончанию сезона»

Марцин Кубацки считает, что поляку будет не легко найти общий язык с руководством бельгийского клуба

  • 14.03.2017 11:07
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Метки
ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
© ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик

Футбольный агент Марцин Кубацки, который представляет интересы Лукаша Теодорчика, рассказал о том, что польский форвард «Андерлехта» может вернуться в «Динамо» по окончанию сезона.

«Я не уверен, что Андерлехт сможет договориться с нами относительно заработной платы и продолжительности контракта. В этом случае он снова вернется в Киев, и продавать его уже будет Динамо», — сказал Кубацки.

В текущем сезоне Теодорчик забил 28 голов за «Андерлехт» во всех турнирах.

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