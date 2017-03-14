Рохо могут дисквалифицировать на 5 матчей

В матче 1/4 финала Кубка Англии защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в одном из столкновений с Эденом Азаром из «Челси» наступил на бельгийского футболиста, что осталось без внимания главного арбитра встречи.
Однако данный эпизод может быть рассмотрен Ассоциацией футбола Англии. Аргентинскому футболисту грозит 5 матчей дисквалификации.
Marcos Rojo could be the next Manchester United star to face FA action https://t.co/2aFgqOgvxo pic.twitter.com/dTzeqGU999— MailOnline Sport (@MailSport) 14 марта 2017 г.
Источник — Sport.ua
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