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Рохо могут дисквалифицировать на 5 матчей

Защитник МЮ умышленно наступил на Эдена Азара

  • 14.03.2017 10:59
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Рохо могут дисквалифицировать на 5 матчей
В матче 1/4 финала Кубка Англии защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в одном из столкновений с Эденом Азаром из «Челси» наступил на бельгийского футболиста, что осталось без внимания главного арбитра встречи.
 
Однако данный эпизод может быть рассмотрен Ассоциацией футбола Англии. Аргентинскому футболисту грозит 5 матчей дисквалификации.

 

Источник — Sport.ua

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