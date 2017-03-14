Хорхе САМПАОЛИ: «Лестер играет гораздо решительнее»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лестера». Напомним, первый матч завершился победой испанского клуба - 2:1.

- Нам не хватало стабильности, и надо убедиться, что завтра на поле будет настоящая «Севилья», которая покажет свой лучший футбол. Необходимо проявить все свои лучшие качества, которые позволяли нам соперничать с «Барселоной» и «Реалом» в Испании и добиваться успеха в Европе.

Надо попытаться сыграть так, как мы делали это в гостевых матчах с «Ювентусом» и «Лионом» [обе встречи завершились со счетом 0:0]. Если мы будем слишком нервничать, победит команда в синем. «Лестер» сейчас играет гораздо решительнее, это снова та команда, которая выиграла чемпионат.

Лучшим подарком на день рождения [Сампаоли накануне матча исполнилось 57 лет] стало бы для меня место в восьмерке сильнейших клубов мира. Это исторический шанс для нас, для клуба, для игроков и для болельщиков.