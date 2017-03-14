КАМЕНЮКА: «Арендованные игроки не должны пропускать важные матчи»

Зашитник «Зари» Никита Каменюка, который продолжает восстановление от травмы, рассказал о матче «Заря» - «Шахтер» (1:2).

— Какие впечатления остались от матча последнего тура «Заря» — «Шахтер»?

— Только положительные, несмотря на то, что луганчане не добились желаемого. Сам поединок, считаю, получился интересным и интригующим, державшим зрителей в напряжении до последних секунд. Моментами шел открытый футбол, было много свободных зон, как у «Шахтера», так и у «Зари», когда она шла в атаку, пытаясь отыграться…

Впрочем, мои партнеры показали, что мы — команда. Не каждому удается отыгрываться по ходу матча с горняками. Повторюсь, мы уступили, но действия игроков «Зари» на футбольном поле вселяют оптимизм.

— Сейчас очень много говорят о том, что Шахтер запрещает участвовать арендованным у него футболистам «Зари» в очных противостояниях. Как вы к этому относитесь?

— На мой взгляд, арендованные исполнители должны принимать участие в подобных поединках. Эта тема поднимается в каждом чемпионате. Я не знаю, какие там контракты у ребят, но такие вопросы руководителям клубов надо закрыть раз и навсегда.