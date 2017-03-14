Крейг ШЕКСПИР: «Отрабатываем пенальти перед Севильей»

Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» с прессой пообщался наставник «Лестера» Крейг Шекспир.

- Мы знаем, какие возможности перед нами открывает гол на выезде. Атмосфера будет накаленной. Надеюсь, команда продолжит движение в ритме, который нащупала в двух победных поединках с «Ливерпулем» и «Халл Сити», будет играть с той же уверенностью и владеть инициативой.

Мы отрабатывали 11-метровые. Стараемся не оставить без внимания ни один элемент подготовки. К слову, пенальти мы били хорошо. По силам ли «Лестеру» выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет.