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Крейг ШЕКСПИР: «Отрабатываем пенальти перед Севильей»

Наставник «Лестера» - об ответной игре Лиги чемпионов против «Севильи»

  • 14.03.2017 10:14
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УЕФА. Крейг Шекспир
© УЕФА. Крейг Шекспир
Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» с прессой пообщался наставник «Лестера» Крейг Шекспир.
 
- Мы знаем, какие возможности перед нами открывает гол на выезде. Атмосфера будет накаленной. Надеюсь, команда продолжит движение в ритме, который нащупала в двух победных поединках с «Ливерпулем» и «Халл Сити», будет играть с той же уверенностью и владеть инициативой.
 
Мы отрабатывали 11-метровые. Стараемся не оставить без внимания ни один элемент подготовки. К слову, пенальти мы били хорошо. По силам ли «Лестеру» выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет.
 

Источник — УЕФА

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