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Владислав ГЕЛЬЗИН: «100 тысяч Карпатам? Там и 50-ю не пахнет»

Львовский клуб хочет 100 тысяч компенсации за расходы на поездку в Сумы

  • 14.03.2017 09:50
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин
Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин — о возмещении «Карпатам» расходов за поездку в Сумы на отмененный матч 17-го тура УПЛ.
 
«Мы согласны оплатить футбольному клубу „Карпаты“ расходы, если они предоставят реальные чеки о затратах на проживание и транспорт. Мы тоже ездим по всей Украине, так что знаем, сколько стоят отели и дорога.
 
Там и близко не пахнет 50 тысячами гривен, не говоря уже о сотне тысяч», — заявил Гельзин.

Источник — MatchDay

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