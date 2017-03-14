Владислав ГЕЛЬЗИН: «100 тысяч Карпатам? Там и 50-ю не пахнет»

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин — о возмещении «Карпатам» расходов за поездку в Сумы на отмененный матч 17-го тура УПЛ.

«Мы согласны оплатить футбольному клубу „Карпаты“ расходы, если они предоставят реальные чеки о затратах на проживание и транспорт. Мы тоже ездим по всей Украине, так что знаем, сколько стоят отели и дорога.

Там и близко не пахнет 50 тысячами гривен, не говоря уже о сотне тысяч», — заявил Гельзин.