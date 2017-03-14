Жозе МОУРИНЬО: «Оливер поставил нам три пенальти и показал красную»

- Не хочу говорить о красной карточке. Я очень горд своими футболистами и болельщиками «МЮ». У нас в четверг очень важный матч, и я хочу немного отдохнуть и подготовиться к нему самым лучшим образом.
Игру можно разбирать по косточкам, но мы все видели, что она поделилась на две части удалением. Мы можем сравнивать решения по этим желтым карточкам в плане того, кому они не были даны.
Не хочу идти в этом направлении. Майкл Оливер - арбитр с фантастическим потенциалом, но в четырех матчах он поставил три пенальти и показал красную карточку. Я не могу этого изменить. Я пожму его руку и поздравлю.
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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