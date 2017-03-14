Евгений Селин помог Астерасу сыграть вничью

Серию из семи поражений наконец-то сумел прервать Астерас украинского защитника Евгения Селина. В битве аутсайдеров чемпионата Греции команде нашего футболиста удалось отстоять ничью. Левадиакос на своем поле повел в счете на 58-й минуте, но спустя 10 минут гости отыгрались. Больше голов не было – 1:1. Хотя с 73-й минуты Астерас играл в меньшинстве.

Селин отыграл 90 минут – как обычно после зимнего перехода из Динамо. Его Астерас набрал 21 очко и занимает 12-е место из 16-ти, а Левадиакос (18 очков) остался на 14-м. Напомним, что Селин играл за сборную Украины на Евро-2012. Но в отборе ЧМ-2018 в список Андрея Шевченко не попадал.