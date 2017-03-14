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Цыганков не принимает участия в тренировках

Полузащитник киевского «Динамо» испытывает проблемы с икроножной мышцей

  • 14.03.2017 09:05
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  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков
Стали известны подробности проблем со здоровьем полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова, из-за которых он пропустил недавний матч чемпионата Украины с «Зиркой» из Кропивницкого.
 
Молодой хавбек должен был принять участие в этом поединке, но в день игры Цыганков во время ходьбы почувствовал боль в икроножной мышце. Это исключило его выход на поле.
 
Пока полузащитник не тренируется. Вчера Цыганков прошел медобследование, включавшее в себя и МРТ, и по его результатам станет понятно, когда футболист сможет вернуться в строй.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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