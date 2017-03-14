Цыганков не принимает участия в тренировках

Стали известны подробности проблем со здоровьем полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова, из-за которых он пропустил недавний матч чемпионата Украины с «Зиркой» из Кропивницкого.

Молодой хавбек должен был принять участие в этом поединке, но в день игры Цыганков во время ходьбы почувствовал боль в икроножной мышце. Это исключило его выход на поле.

Пока полузащитник не тренируется. Вчера Цыганков прошел медобследование, включавшее в себя и МРТ, и по его результатам станет понятно, когда футболист сможет вернуться в строй.