Цыганков не принимает участия в тренировках

Стали известны подробности проблем со здоровьем полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова, из-за которых он пропустил недавний матч чемпионата Украины с «Зиркой» из Кропивницкого.
Молодой хавбек должен был принять участие в этом поединке, но в день игры Цыганков во время ходьбы почувствовал боль в икроножной мышце. Это исключило его выход на поле.
Пока полузащитник не тренируется. Вчера Цыганков прошел медобследование, включавшее в себя и МРТ, и по его результатам станет понятно, когда футболист сможет вернуться в строй.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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