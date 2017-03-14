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Олег САЛЕНКО: «В шоке от того, что происходит в Динамо»

Бывший игрок киевского «Динамо» - о нынешней форме команды Сергея Реброва

  • 14.03.2017 08:54
  • 1377 просмотров
  • 5 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Саленко
© dynamo.kiev.ua. Олег Саленко
Экс-нападающий киевского Олег Саленко прокомментировал поражение своей бывшей команды от «Зирки» (0:2) в 21-м туре чемпионата Украины.
 
«В «Динамо» происходит что-то не то. Киевляне пропустили два совершенно одинаковых гола. Однозначно, нужно искать нового вратаря. В эпизоде с пропущенными голами, Рудько неправильно выстроил стенку и закрыл себе обозрение.
 
На игроков возлагались большие надежды, но они их не оправдывают. Они позорят имя великого клуба. Я сам в шоке от того, что происходит в „Динамо“.
 
Думаю, что у футболистов „Динамо“ пропала мотивация. Они не хотят выходить на поле и выигрывать. В футболе так не бывает. Игроки должны выходить и биться на поле. Впрочем, если посмотреть матч против „Зирки“, то киевляне не создали ни одного серьезного момента. А это, если честно, начинает уже очень сильно напрягать.
 
Перевод Хачериди в дубль? Все правильно. Хачериди не хочет выкладываться за „Динамо“ на 100% и ставит свои условия. Подчеркиваю, футболист не может диктовать условия главному тренеру. Он должен беспрекословно выполнять все его требования. Как эту ситуацию разрулить? Наказывать штрафами за невыполнение своих профессиональных обязанностей. Потом смотреть по ситуации. Если игрок хочет играть в дубле, то это его право».
 

Источник — Footboom

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 14.03.2017 09:07
    -1
    чёт у меня есть такое подозрение что в Динамо есть одна большая проблема - деньги, вернее их отсутствие
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    viksilverland
    viksilverland, 14.03.2017 09:26
    0
    Суркис говорил недавно деньги есть так как продали драговича недешево. Но тратить денег видимо Суркис не будет так как недоверяет уже своей собственной селекционной службе и тренеру, а уволить их не удобно будет
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    superfansoccer
      superfansoccer, 14.03.2017 09:33
    +2
    Посмотрите обзор Лиги Чемпионов Динамо Киев - Спартак Москва 94/95 сезона, когда самая большая зарплата в Динамо была 50 тыс долларов в год. На то, как выкладывалась команда. Динамо было Великим.
    А сейчас Саленко прав! Ну действительно, когда смотришь на игру Киевлян, реально не чувствуешь самоотдачи на 100%, стремления вообще нет. Для сравнения посмотрите на любую игру АПЛ, где последние 5 минут матча в игре любых команд, просто газон летает. Это не дело, ты профессионал, ты должен быть мотивирован уже тем, что на поле.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 09:35
    -2
    darvey77, 14.03.2017 09:07
    чёт у меня есть такое подозрение что в Динамо есть одна большая проблема - деньги, вернее их отсутствие
    Справа тут не в грошах, бо 2-3 зміни порівняно з минулим сезоном, не можуть аж так впливати на гру. Справа в тому що тоді був Рiанчо, а зараз його немає. А як Ребров вибирає собі граців, купляючи деяких за 3.5 міл. це ще раз доказує....Ну як віддати Тео, а на його місце запросити Гладкого? Як віддати в оренду Бельханда(якого визнають кращим трансфером 2016 року) а запросити мертвого Громова, так він не продавав гравців, просто вони на тренуваннях не вивалювали, так як зараз Хачеріді.
    Пантіч і Кадар,також не позують той рівень, який у них розгледів "великийМайстер"
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    Vyacheslav Krusser
    online
      Vyacheslav Krusser, 14.03.2017 09:54
    0
    Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 09:35
    darvey77, 14.03.2017 09:07
    чёт у меня есть такое подозрение что в Динамо есть одна большая проблема - деньги, вернее их отсутствие

    Справа тут не в грошах, бо 2-3 зміни порівняно з минулим сезоном, не можуть аж так впливати на гру. Справа в тому що тоді був Рiанчо, а зараз його немає. А як Ребров вибирає собі граців, купляючи деяких за 3.5 міл. це ще раз доказує....Ну як віддати Тео, а на його місце запросити Гладкого? Як віддати в оренду Бельханда(якого визнають кращим трансфером 2016 року) а запросити мертвого Громова, так він не продавав гравців, просто вони на тренуваннях не вивалювали, так як зараз Хачеріді. Пантіч і Кадар,також не позують той рівень, який у них розгледів "великийМайстер"
    Научитесь правильно писать!
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