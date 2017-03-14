Олег САЛЕНКО: «В шоке от того, что происходит в Динамо»

Экс-нападающий киевского Олег Саленко прокомментировал поражение своей бывшей команды от «Зирки» (0:2) в 21-м туре чемпионата Украины.

«В «Динамо» происходит что-то не то. Киевляне пропустили два совершенно одинаковых гола. Однозначно, нужно искать нового вратаря. В эпизоде с пропущенными голами, Рудько неправильно выстроил стенку и закрыл себе обозрение.

На игроков возлагались большие надежды, но они их не оправдывают. Они позорят имя великого клуба. Я сам в шоке от того, что происходит в „Динамо“.

Думаю, что у футболистов „Динамо“ пропала мотивация. Они не хотят выходить на поле и выигрывать. В футболе так не бывает. Игроки должны выходить и биться на поле. Впрочем, если посмотреть матч против „Зирки“, то киевляне не создали ни одного серьезного момента. А это, если честно, начинает уже очень сильно напрягать.

Перевод Хачериди в дубль? Все правильно. Хачериди не хочет выкладываться за „Динамо“ на 100% и ставит свои условия. Подчеркиваю, футболист не может диктовать условия главному тренеру. Он должен беспрекословно выполнять все его требования. Как эту ситуацию разрулить? Наказывать штрафами за невыполнение своих профессиональных обязанностей. Потом смотреть по ситуации. Если игрок хочет играть в дубле, то это его право».