Олег САЛЕНКО: «В шоке от того, что происходит в Динамо»

Экс-нападающий киевского Олег Саленко прокомментировал поражение своей бывшей команды от «Зирки» (0:2) в 21-м туре чемпионата Украины.
«В «Динамо» происходит что-то не то. Киевляне пропустили два совершенно одинаковых гола. Однозначно, нужно искать нового вратаря. В эпизоде с пропущенными голами, Рудько неправильно выстроил стенку и закрыл себе обозрение.
На игроков возлагались большие надежды, но они их не оправдывают. Они позорят имя великого клуба. Я сам в шоке от того, что происходит в „Динамо“.
Думаю, что у футболистов „Динамо“ пропала мотивация. Они не хотят выходить на поле и выигрывать. В футболе так не бывает. Игроки должны выходить и биться на поле. Впрочем, если посмотреть матч против „Зирки“, то киевляне не создали ни одного серьезного момента. А это, если честно, начинает уже очень сильно напрягать.
Перевод Хачериди в дубль? Все правильно. Хачериди не хочет выкладываться за „Динамо“ на 100% и ставит свои условия. Подчеркиваю, футболист не может диктовать условия главному тренеру. Он должен беспрекословно выполнять все его требования. Как эту ситуацию разрулить? Наказывать штрафами за невыполнение своих профессиональных обязанностей. Потом смотреть по ситуации. Если игрок хочет играть в дубле, то это его право».
Источник — Footboom
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А сейчас Саленко прав! Ну действительно, когда смотришь на игру Киевлян, реально не чувствуешь самоотдачи на 100%, стремления вообще нет. Для сравнения посмотрите на любую игру АПЛ, где последние 5 минут матча в игре любых команд, просто газон летает. Это не дело, ты профессионал, ты должен быть мотивирован уже тем, что на поле.
Пантіч і Кадар,також не позують той рівень, який у них розгледів "великийМайстер"
чёт у меня есть такое подозрение что в Динамо есть одна большая проблема - деньги, вернее их отсутствие
Справа тут не в грошах, бо 2-3 зміни порівняно з минулим сезоном, не можуть аж так впливати на гру. Справа в тому що тоді був Рiанчо, а зараз його немає. А як Ребров вибирає собі граців, купляючи деяких за 3.5 міл. це ще раз доказує....Ну як віддати Тео, а на його місце запросити Гладкого? Як віддати в оренду Бельханда(якого визнають кращим трансфером 2016 року) а запросити мертвого Громова, так він не продавав гравців, просто вони на тренуваннях не вивалювали, так як зараз Хачеріді. Пантіч і Кадар,також не позують той рівень, який у них розгледів "великийМайстер"
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