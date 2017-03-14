Сами ХЕДИРА: «В МЛС поеду через несколько лет»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира отметил, что планирует перебраться в MLS спустя несколько лет, так как хочет поиграть на высшем уровне. 29-летний Хедира перешёл в туринский клуб в 2015 году.

«Я поеду в Америку, но не сейчас, хочу поиграть на высоком уровне ещё несколько лет. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, хочу защитить со сборной Германии титул чемпионов мира. Я не смогу сделать это, если буду играть в США или Китае. К тому же я и здесь хорошо зарабатываю».