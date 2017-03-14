Евгений КРАСНИКОВ: «О премиальных Марлосу речь не идет»

Спортивный директор национальной сборной Украины Евгений Красников прокомментировал возможную натурализацию и привлечение в ряды «сине-желтых» бразильского полузащитника «Шахтера» Марлоса.

«Ситуация зависит от Марлоса. Если он примет украинское гражданство, у него будет шанс выступать за сборную Украины, — отметил Евгений Красников. — Никто никому ничего не гарантирует, никто ничего не обещает. Тем более речь не идет о деньгах или бонусах».

«Марлос имеет законное право принять украинское гражданство. Если он это сделает, у него будет шанс попасть в сборную. Но дальше уже все будет зависеть от главного тренера Андрея Шевченко, захочет ли он его приглашать или нет. Пока же Марлос гражданин другой страны. Так что никаких разговоров пока нет. Если примет (украинское гражданство. — Прим.), дальше посмотрим, как будет обстоять ситуация», — резюмировал Красников.