Йожеф САБО: «Лучше бы не смотрел игру Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо болезненно воспринял поражение «бело-голубых» от кропивницкой «Звезды».
— Посмотрел я игру «Динамо» в Кропивницком. Лучше бы не смотрел. Мне страшно. Я не могу спать! Разве это была игра?! Я не знаю, что будет дальше с «Динамо». Даже не хочу делать прогнозов, потому что не знаю о реальном положении вещей в клубе.
Источник — ПлюсСпорт
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