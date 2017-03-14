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Йожеф САБО: «Лучше бы не смотрел игру Динамо»

Экс-наставник киевского «Динамо» - о матче команды против «Звезды»

  • 14.03.2017 07:46
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо болезненно воспринял поражение «бело-голубых» от кропивницкой «Звезды».
 
— Посмотрел я игру «Динамо» в Кропивницком. Лучше бы не смотрел. Мне страшно. Я не могу спать! Разве это была игра?! Я не знаю, что будет дальше с «Динамо». Даже не хочу делать прогнозов, потому что не знаю о реальном положении вещей в клубе.
 

Источник — ПлюсСпорт

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