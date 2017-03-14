Йожеф САБО: «Лучше бы не смотрел игру Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо болезненно воспринял поражение «бело-голубых» от кропивницкой «Звезды».

— Посмотрел я игру «Динамо» в Кропивницком. Лучше бы не смотрел. Мне страшно. Я не могу спать! Разве это была игра?! Я не знаю, что будет дальше с «Динамо». Даже не хочу делать прогнозов, потому что не знаю о реальном положении вещей в клубе.