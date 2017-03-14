Александр ДЕНИСОВ: «Фред будет полезен осенью»

Наступний матч буде проти Днр і ЛнрА так нормально 14 прізвищ для нашої поліціїНу і ще потрібно б...

Якщо 2 місце дно, то Шахтарю не привикати до перебування на твоємуДні, бо саме вони минулого і по...

ето желчью захлебнулись Львов и Киев какие идут на дно,а Шахта показывает стабильность

Ну один писака тут вже писав:"Молодым парням здесь не место: Шахтер розобрался с Янг Бойз&qu...