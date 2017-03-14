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Александр ДЕНИСОВ: «Фред будет полезен осенью»

Украинский журналист - о дисквалификации полузащитника «Шахтера»

  • 14.03.2017 07:44
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mediananny.com. Александр Денисов
© mediananny.com. Александр Денисов
Ведущий программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1» Александр Денисов поделился мнением о дисквалификации Фреда.
 
- Через полгода Фред вернется, у «Шахтера» - преимущество в 16 очков, еврокубки на стадии с «Сельтой» закончились, поэтому для «Шахтера», наверное, подобная дисквалификация – самый безболезненный вариант, а вот будущей осенью, когда начнется Лига Чемпионов, Фред будет полезен.
 

Источник — ТК Футбол

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