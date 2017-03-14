Александр ДЕНИСОВ: «Фред будет полезен осенью»

Ведущий программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1» Александр Денисов поделился мнением о дисквалификации Фреда.
- Через полгода Фред вернется, у «Шахтера» - преимущество в 16 очков, еврокубки на стадии с «Сельтой» закончились, поэтому для «Шахтера», наверное, подобная дисквалификация – самый безболезненный вариант, а вот будущей осенью, когда начнется Лига Чемпионов, Фред будет полезен.
Источник — ТК Футбол
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