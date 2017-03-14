Данило Силва в этом сезоне не сыграет

Защитник киевского «Динамо» Данило Силва, который недавно успешно завершил процесс реабилитации после травмы колена, проходивший в Бразилии, и вернулся в Киев, в данный момент приступил к работе по индивидуальной программе на клубной базе «бело-синих» в Конча-Заспе.

Пока бразилец занимается исключительно в тренажерном зале, и еще даже не приступил к пробежкам. Осложнений по ходу процесса реабилитации у Силвы не возникло, но, учитывая, программу восстановления, шансы увидеть защитника на поле в матчах текущего сезона минимальны.

Вернуться к полноценным тренировкам до окончания чемпионата Украины бразилец должен успеть, но вот времени на то, чтобы вернуть утраченные физические и игровые кондиции (напомним, Силва травмировался еще в октябре) ему, судя по всему, не хватит.