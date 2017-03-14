Навас вошел в историю Реала

В игре 27-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Бетис» голкипер хозяев поля Кейлор Навас на 25-й минуте встречи отправил мяч за линию своих ворот. Костариканец справился с ударом нападающего гостей Антонио Санабрии, но затем выпустил мяч за линию ворот, став автором автогола.

Последний раз вратарь мадридской команды забивал в свои ворота в 1975 году. Тогда автогол был записан на счет Мигеля Анхеля.