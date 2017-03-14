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Навас вошел в историю Реала

Кейлор Навас - первый голкипер «Реала» за 42 года, отправивший мяч в свои ворота

  • 14.03.2017 07:23
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Навас вошел в историю Реала
В игре 27-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Бетис» голкипер хозяев поля Кейлор Навас на 25-й минуте встречи отправил мяч за линию своих ворот. Костариканец справился с ударом нападающего гостей Антонио Санабрии, но затем выпустил мяч за линию ворот, став автором автогола. 
 
Последний раз вратарь мадридской команды забивал в свои ворота в 1975 году. Тогда автогол был записан на счет Мигеля Анхеля.
 

Источник — Euro-football

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