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Челси
1:0
Ман Юнайтед
13.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Челси — Манчестер Юнайтед — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

  • 14.03.2017 07:34
  • 409 просмотров
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В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед» минимальную победу одержали хозяева. В полуфинал вышла команда из Лондона.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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