В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед» минимальную победу одержали хозяева. В полуфинал вышла команда из Лондона.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед» минимальную победу одержали хозяева. В полуфинал вышла команда из Лондона.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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