Осасуна и Эйбар расписали мировую

«Осасуна» – «Эйбар» - 1:1
Голы: 0:1 – 72 Кике, 1:1 – 79 Кодро.
«Осасуна» – Сиригу, Вуядинович, Фуэнтес (Риера, 82), Буньюэль, Торрес, Санхурхо, Чаушич (Мерида, 63), Лоэ, Ромеро, Леон (Клерк, 74), Кодро.
«Эйбар» – Йоэль, Рамис, Арбилья, Капа, Лежен, Эскаланте, Дани Гарсия (Ривера, 83), Гонсалес (Кике, 72), Леон, Инуи (Пенья, 63), Энрик.
Предупреждения: Фуэнтес (42), Торрес (48), Дани Гарсия (70), Арбилья (81), Ромеро (82), Капа (84), Лоэ (89), Рамис (89).
Источник — Sport.ua
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