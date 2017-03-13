Лацио разобрался с Торино

Так засуньтесь ВСЕ в СВОЙ любимый донбасс, кто не гонит порожняк, И ИПИТЕСЬ ТАМ, КАК ХОТИТЕ! КУЙН...

Господи, у вас при слове "Донбасс" словно красная лампочка загорается! Здесь речь идёт ...

Нападающих, о которых пишут так часто, как о Зозуле, у нас действительно нет. Есть такие, что рег...

как это Зозулю некем заменить? а Беседин, Кравец, тот же Селезнёв, у которого хоть с пенальти - н...