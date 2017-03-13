Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лацио разобрался с Торино

Римляне вырвали победу в концовке поединка

  • 13.03.2017 23:41
  • 63 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Лацио» – «Торино» - 3:1
Голы:  1:0 – 56 Иммобиле,  1:1 – 72 Лопес,  2:1 – 87 Кейта,  3:1 – 90 Фелипе Андерсон.

«Лацио» – Стракоша, де Врей (Уоллес, 46), Раду (Лукаку, 27), Баста, Худт, Милинкович-Савич, Биглия (Кейта, 77), Фелипе Андерсон, Пароло, Лулич, Иммобиле.
«Торино» – Харт, Россеттини, Баррека, де Сильвестри, Моретти, Базелли (Молинаро, 46), Лукич, Итурбе (Яго Фальке, 74), Бенасси, Ляйич (Лопес, 64), Белотти.

Предупреждения: Ляйич (38), Лукаку (44), Милинкович-Савич (74), Пароло (86).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.