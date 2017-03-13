Лацио разобрался с Торино

«Лацио» – «Торино» - 3:1
Голы: 1:0 – 56 Иммобиле, 1:1 – 72 Лопес, 2:1 – 87 Кейта, 3:1 – 90 Фелипе Андерсон.
«Лацио» – Стракоша, де Врей (Уоллес, 46), Раду (Лукаку, 27), Баста, Худт, Милинкович-Савич, Биглия (Кейта, 77), Фелипе Андерсон, Пароло, Лулич, Иммобиле.
«Торино» – Харт, Россеттини, Баррека, де Сильвестри, Моретти, Базелли (Молинаро, 46), Лукич, Итурбе (Яго Фальке, 74), Бенасси, Ляйич (Лопес, 64), Белотти.
Предупреждения: Ляйич (38), Лукаку (44), Милинкович-Савич (74), Пароло (86).
Источник — Sport.ua
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