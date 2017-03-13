Челси минимально обыграл Манчестер Юнайтед

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» - 1:0
Гол: 1:0 – 51 Канте.
«Челси» – Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес (Зума, 89), Виллиан (Фабрегас, 81), Канте, Азар, Диего Коста (Батшуайи, 90).
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Мхитарян (Феллайни, 37), Эррера, Янг (Лингард, 81), Погба, Дармиан, Рэшфорд.
Предупреждения: Эррера (20), Янг (79), Диего Коста (87).
Удаление: Эррера (35).
Источник — Sport.ua
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