О чемпионате Германии уже давно не приходится говорить, как о трамплине для украинских футболистов. Неплохо начав сезон и застолбив за собой места в основных составах своих клубов, ближе к середине чемпионата украинские футболисты, будто сговорившись, все вместе сели на скамейку запасных. Прошло еще немного времени и некоторые из них вовсе пропали из кругозора, что не может радовать тренерский штаб сборной Украины накануне архиважной игры отбора чемпионата мира против Хорватии. На этот раз Артем Федецкий получил от «Дармштадта» чуть более 25-ти минут игрового времени, а Евгений Коноплянка вышел на 84-й минуте игры против «Аугсбурга», но ничем особым не запомнился, ведь его «Шальке» к тому времени выигрывал уже со счетом 3:0.

Не выходит пока что на поле и Владлен Юрченко, который прозябает на лавке запасных «Байера» даже при новом наставнике Тайфуне Коркуте. Правда, на матч против «Вердера» экс-игрок донецкого «Шахтера» даже не попал в заявку, но, будем надеяться, что украинский хавбек еще получит свой шанс в Бундеслиге. Пока что рано судить о работе турецкого тренера «аптекарей», который дебютировал на своем посту в матче против «Вердера», ведь у Коркута была всего-навсего неделя после увольнения Роджера Шмидта, которого мы так нещадно критиковали на протяжении последних трех сезонов. Конечно, после ухода Шмидта команда сбросила гору с плеч, но четко видно, что игрокам «Байера» предстоит еще серьезно попотеть, чтобы вернуться на пик своих возможностей.

Игра против «музыкантов» показала, что у «Байера» есть проблемы с физическими кондициями, чего не сказать про гостей, которые неплохо оборонялись в течение всего матча и вполне заслуженно добыли ничейный результат. Развязка матча случилась уже в компенсированное время матча. Сначала защитник «Байера» Венделл получил вторую желтую карточку и отправился отдыхать в подтрибунное помещение, после чего казалось, что матч можно завершать. Однако на 95-й минуте игры арбитр матча указал на 11-метровую отметку «Вердера», подарив отличный шанс хозяевам вырвать дебютную победу для своего нового наставника. Однако в этой ситуации выше всяких похвал сыграл Видвальд, который намертво парировал нехитрый удар с «точки» от Топрака.

«Байер» - «Вердер» - 1:1

Голы: Фолланд, 7 — Писарро, 79.

На 96-й минуте Топрак не забил пенальти (вратарь).

«Байер»: Лено — Хенрикс, Топрак, Драгович, Венделл — Бельараби (Хаверц, 64), Баумгартлингер, Кампль, Брандт (Мехмеди, 74) — Фолланд, Чичарито (Кисслинг, 82).

«Вердер»: Видвальд — Велькович, Сане, Мойсандер — Эггештайн — Селасси (Писарро, 76), Гриллитч (Делэйни, 67), Юнузович (Каинц, 90+2), Бауэр — Бартельс, Крузе.

Предупреждения: Венделл — Селасси, Писарро.

Удаление: Венделл, 90.





«Герту» мы уже давно списали со счетов, ведь в последние два сезона она вчистую проваливала вторую часть сезона и все указывало на то, что история повторится на этот раз. Третий год подряд команду Паля Дардая хочется назвать претендентом на попадание в Лигу чемпионов, но третий год подряд она не может оправдать выданные ей авансы. Однако мнение многих скептиков изменила игра «старой дамы» против дортмундской «Боруссии», которая ехала в Берлин в качестве явного фаворита, но вернулась домой на щите.

Команда Томаса Тухеля в нынешнем сезоне не может похвастаться стабильностью и это не для кого не является удивлением, ведь главному тренеру «Боруссии» пришлось с нуля собирать команду. Тем не менее, в Дортмунд пришли высококвалифицированные игроки, которые явно превышают класс игроков «Герты». Матч в Берлине гости начали намного лучше, проведя на ворота соперника пару хороших атак. Однако еще на 11-й минуте Гинтер подарил сопернику мяч и Калу после передачи справа смог расстрелять ворота соперника.

Во второй половине игры «Боруссия» продолжала наседать на ворота соперника, однако долгое время не могла распечатать ворота Ярстейна. Но красивая комбинация в середине второго тайма позволила Обамеянгу выйти на ударную позицию и безукоризненно пробить по воротам соперника - на этот раз Ярстейн капитулировал. Однако последнее слово в этом матче было за командой Дардая, которая указала «шмелям» на их главную беду в этом сезоне - оборону. Глупая ошибка у своей штрафной и Платтенхардт со штрафного переиграл Бюрки, который точно также, как и Артур Рудько, выставил в стенку слишком много игроков (шутка).

«Герта» - «Боруссия» Д - 2:1

Голы: Калу, 11, Платтенхардт, 71 — Обамеянг, 55.

«Герта»: Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Штарк, Харагути (Аллаги, 90), Шелбред, Дарида, Пекарик, Калу (Миттельштедт, 81), Ибишевич (Вайзер, 66).

«Боруссия» Д: Бюрки, Бартра, Гинтер, Шмельцер, Геррейру, Кастро (Дембеле, 76), Вайгль, Кагава, Шюррле (Мерино, 83), Дурм (Пулишич, 76), Обамеянг.

Предупреждения: Лангкамп, Гинтер, Вайзер — Бартра, Дембеле, Пулишич.





А в этом матче была убита интрига нынешнего сезона в борьбе за чемпионство. Пока «Бавария» без проблем разобралась на своем поле «Айнтрахтом», «Лейпциг» довольно неожиданно проиграл одному из аутсайдеров нынешнего сезона (как бы дико это не звучало) «Вольфсбургу». Нужно отметить, что команда Андриеса Йонкера в последнее время преобразилась и время от времени способна выдавать неплохой результат.

Конечно, нынешние «волки» - это далеко не та команда, которая еще пару сезонов назад была грозой авторитетов и несколько раз кряду могла обыграть «Баварию», однако дело уже сдвинуто с мертвой точки и на данный момент кажется, что в дальнейшем игра «Вольфсбурга» будет только улучшаться. «Ред Булл» уже на 10 очков отстает от «Баварии» в турнирной таблице, однако с учетом безобразной формы других претендентов на второе место в чемпионате, может сильно не напрягаться, чтобы его сохранить.

«Лейпциг» - «Вольфсбург» - 0:1

Гол: Гомес, 9.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Шмитц (Упамекано, 68), Комппер, Демме, Кайзер (Паласиос-Мартинес, 46), Забитцер, Кейта, Форсберг (Берк, 74), Вернер.

«Вольфсбург»: Кастельс, Блашчиковски, Родригес (Гилавоги, 44), Кнохе, Базур (Зегуин, 64), Луис Густаво, Арнольд, Дидави (Виейринья, 82), Малли, Герхардт, Гомес.

Предупреждения: Шмитц, Орбан, Кейта — Луис Густаво, Герхардт, Гомес, Зегуин.





Турнирная таблица:





Алексей ГОРЛАЧ