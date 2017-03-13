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Нуну САНТУ: «С Юве постараемся сыграть изобретательно»

Главный тренер «Порту» - о предстоящей встрече с «Ювентусом»

  • 13.03.2017 23:15
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Главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту – о встрече с «Ювентусом» в Лиге чемпионов:

У нас есть план, но сейчас я не буду о нем говорить. Наш коллектив наделен невероятным командным духом, и мы хотим проявить его на поле. Мои игроки преисполнены решимости. Мы приехали бороться. Нас ждет долгий и упорный матч, в котором мы постараемся сыграть изобретательно и не терять концентрацию.

Мы подходим к этому матчу с сильнейшей мотивацией. Нам противостоит великая команда, которая очень давно не проигрывала дома. Наш состав позволяет нам выбирать. Все футболисты, кроме Алекса Теллеса, готовы выйти на поле, и каждый может решить исход этого матча.

Источник — УЕФА

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