Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сумы объявии о подписании контракта с тремя игроками

Обновленный тренерский штаб «горожан» продолжает комплектовать состав

  • 13.03.2017 23:12
  • 52 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Сумы объявии о подписании контракта с тремя игроками

13 березня гравцями ПФК Суми офіційно стали ще три півзахисники:
32-річний Антон Муховиков, який вже виступав за сумську команду в 2014 році, 22-річний Іван Комлєв, який до цього захищав кольори запорізького Металургу та 22-річний Микита Коновалов, який перейшов до Сум з ФК Полтава.

ПІБ: Муховиков Антон Володимирович
Дата народження: 20.06.1984

Амплуа: півзахисник
Зріст: 175
Вага: 70
Ігровий номер: 8

Попередні клуби: ФК Борисфен-2, ФК Динамо-3, ФК Поділля Хмельницький, ФК Ністру Румунія, ФК Сталь Алчевськ, ФК Таврія, ФК Олександрія, ФК Закарпаття, ФК Титан, ПФК Суми, МФК Миколаїв

ПІБ: Комлєв Іван Сергійович
Дата народження: 22.07.1994

Амплуа: півзахисник
Зріст: 180
Вага: 75
Ігровий номер: 6
Попередні клуби: ФК Таврія U-21, ФК Металург Запоріжжя

ПІБ: Коновалов Микита Сергійович
Дата народження: 10.06.1994

Амплуа: півзахисник
Зріст: 178
Вага: 72
Ігровий номер: 18

Попередні клуби: ФК Севастополь U-21, ФК Олімпік U-21, ФК Арсенал-Київщина, ФК Полтава

Источник — ПФК Сумы

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.