Сумы объявии о подписании контракта с тремя игроками

13 березня гравцями ПФК Суми офіційно стали ще три півзахисники:

32-річний Антон Муховиков, який вже виступав за сумську команду в 2014 році, 22-річний Іван Комлєв, який до цього захищав кольори запорізького Металургу та 22-річний Микита Коновалов, який перейшов до Сум з ФК Полтава.



ПІБ: Муховиков Антон Володимирович

Дата народження: 20.06.1984



Амплуа: півзахисник

Зріст: 175

Вага: 70

Ігровий номер: 8



Попередні клуби: ФК Борисфен-2, ФК Динамо-3, ФК Поділля Хмельницький, ФК Ністру Румунія, ФК Сталь Алчевськ, ФК Таврія, ФК Олександрія, ФК Закарпаття, ФК Титан, ПФК Суми, МФК Миколаїв



ПІБ: Комлєв Іван Сергійович

Дата народження: 22.07.1994



Амплуа: півзахисник

Зріст: 180

Вага: 75

Ігровий номер: 6

Попередні клуби: ФК Таврія U-21, ФК Металург Запоріжжя



ПІБ: Коновалов Микита Сергійович

Дата народження: 10.06.1994



Амплуа: півзахисник

Зріст: 178

Вага: 72

Ігровий номер: 18



Попередні клуби: ФК Севастополь U-21, ФК Олімпік U-21, ФК Арсенал-Київщина, ФК Полтава