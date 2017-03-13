Сумы объявии о подписании контракта с тремя игроками

13 березня гравцями ПФК Суми офіційно стали ще три півзахисники:
32-річний Антон Муховиков, який вже виступав за сумську команду в 2014 році, 22-річний Іван Комлєв, який до цього захищав кольори запорізького Металургу та 22-річний Микита Коновалов, який перейшов до Сум з ФК Полтава.
ПІБ: Муховиков Антон Володимирович
Дата народження: 20.06.1984
Амплуа: півзахисник
Зріст: 175
Вага: 70
Ігровий номер: 8
Попередні клуби: ФК Борисфен-2, ФК Динамо-3, ФК Поділля Хмельницький, ФК Ністру Румунія, ФК Сталь Алчевськ, ФК Таврія, ФК Олександрія, ФК Закарпаття, ФК Титан, ПФК Суми, МФК Миколаїв
ПІБ: Комлєв Іван Сергійович
Дата народження: 22.07.1994
Амплуа: півзахисник
Зріст: 180
Вага: 75
Ігровий номер: 6
Попередні клуби: ФК Таврія U-21, ФК Металург Запоріжжя
ПІБ: Коновалов Микита Сергійович
Дата народження: 10.06.1994
Амплуа: півзахисник
Зріст: 178
Вага: 72
Ігровий номер: 18
Попередні клуби: ФК Севастополь U-21, ФК Олімпік U-21, ФК Арсенал-Київщина, ФК Полтава
Источник — ПФК Сумы
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