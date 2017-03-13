Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Порту знает, как играть такие матчи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Порту»:

«Завтра «Порту» проведет классный матч. Они знают, как играть такие матчи, они продемонстрировали это в раунде плей-офф против «Ромы». Сегодня я показал этот матч своим игрокам, чтобы они знали, чего ожидать. Мы должны сыграть так, будто счет по-прежнему 0:0, и постараться снова победить.

Единственное, что имеет значение, - это пройти дальше. Нам не надо посылать никаких сигналов соперникам. Надо только сыграть уверенно, если мы хотим иметь шанс пройти весь путь до конца.

В октябре все думали, что «Бавария» в кризисе, а она теперь фаворит. Все думали, что «Барсе» конец, а она теперь фаворит. В футболе ситуация меняется быстро».