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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Порту знает, как играть такие матчи»

Наставник «Ювентуса» поделился ожиданиями от встречи с «драконами»

  • 13.03.2017 23:08
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Порту»:

«Завтра «Порту» проведет классный матч. Они знают, как играть такие матчи, они продемонстрировали это в раунде плей-офф против «Ромы». Сегодня я показал этот матч своим игрокам, чтобы они знали, чего ожидать. Мы должны сыграть так, будто счет по-прежнему 0:0, и постараться снова победить.

Единственное, что имеет значение, - это пройти дальше. Нам не надо посылать никаких сигналов соперникам. Надо только сыграть уверенно, если мы хотим иметь шанс пройти весь путь до конца.

В октябре все думали, что «Бавария» в кризисе, а она теперь фаворит. Все думали, что «Барсе» конец, а она теперь фаворит. В футболе ситуация меняется быстро».

Источник — УЕФА

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