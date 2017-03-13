Федерико ПЕРЕЙРА: «Украина мой новый дом»

Аргентинський капітан «Зірки» Федеріко Перейра розповів про переможний матч проти «Динамо» (2:0).



- Які враження після перемоги над чемпіонами країни?

- Це дивовижно. Я відчуваю себе дуже добре. Тому що не кожного дня перемагаєш «Динамо». Цей виграш не зрівняється ні з чим. Вчора «Зірка» зіграла дуже хороший матч проти великої команди. Ми грали з пристрастю і всі разом, а це дуже важливо.



- Як оціниш якість газону на вашому стадіоні?

- Це наш дім, де ми працюємо кожного дня. Я розумію, що «Динамо» не відчувало себе добре вчора на полі, але це футбол і «Зірка» зіграла дуже хорошу гру. Тиснула весь час, боролася на кожному клаптику поля, в результаті чого «Динамо» не відчувало себе комфортно.



Ключ - це наше взаєморозуміння. Вчора кожний шанувальник міг побачити команду, яка билася на полі та грала один за одного, за одну і ту ж мету.



- Чи знаєте ви, коли востаннє «Зірка» перемагала «Динамо»?

- Так. Востаннє «Зірка» перемагала 20 років тому. Вчора «Зірка» створила нову сторінку в історії для нашого клубу і ми дали задоволення нашим фанам, місту та нашим сім'ям.



- Після такого матчу емоції, напевно, переповнюють і дуже складно лягти спати. Якщо не секрет, о котрій годині ви лягли спати ?

- Дуже пізно, тому що після матчу продовжувався адреналін. Я говорив із моєю родиною, друзями в Аргентині. Я насолоджувався цим моментом і ділився з усіма. В мене у Кропивницькому і сім'я, і друзі. Тому я відчуваю себе тут добре. Я люблю «Зірку» і тепер Україна мій новий дім.