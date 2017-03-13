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Три игрока запорожского Металлурга перешли в Скалу

Кондраков, Некрасов и Троянов продолжат карьеру в Моршине

  • 13.03.2017 22:17
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Метки
ФК Металлург
© ФК Металлург

Запорожский «Металлург» покинули трое игроков — Даниил Кондраков, Егор Некрасов и Олег Троянов. Все эти футболисты продолжат карьеру в моршинской «Скале».

Напомним, что Даниил Кондраков в текущем чемпионате Второй лиги провел за «Металлург» 7 игр. На счету Егора Некрасова 6 матчей. Олег Троянов сыграл в 2 играх чемпионата.

Источник — ФК Металлург Запорожье

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