Три игрока запорожского Металлурга перешли в Скалу

Запорожский «Металлург» покинули трое игроков — Даниил Кондраков, Егор Некрасов и Олег Троянов. Все эти футболисты продолжат карьеру в моршинской «Скале».
Напомним, что Даниил Кондраков в текущем чемпионате Второй лиги провел за «Металлург» 7 игр. На счету Егора Некрасова 6 матчей. Олег Троянов сыграл в 2 играх чемпионата.
Источник — ФК Металлург Запорожье
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