Сборная Крыма провела первый матч в своей истории

13 марта 2017 года. Севастополь. СОК. 800 зрителей. Оценка поля – 5. Турнир «Крымская весна», 1-й этап
Сборная Крыма – ФК «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) – 5:0
Сборная Крыма: Науменко, Рамазанов, Монахов, Опарин, Погорельцев (Коржинский, 83), Абляметов, Зборовский (Боргун, 46), Давидчук, Приходной, Мельник С., Мельник И. (Османов, 47).
Главный тренер – Петров Валерий.
ФК «Ростсельмаш»: Ширшов, Скляднев, Полиенко, Скляров, Сагин (Устюжанин, 55), Хан (Стасенко, 23), Асланиди, Богданов, Селюков, Сугак (Кальнишевский, 55), Сумеров.
Главный тренер – Бутенко Сергей.
Голы: Погорельцев, 6, Приходной, 9, Мельник И., 11, Давидчук, 22, Османов, 87.
Предупреждения: Абляметов, 45 – Скляднев, 5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.