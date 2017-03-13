Последние комментарии

Сборная Крыма провела первый матч в своей истории 23:22 — derMaiStier Це під цей "турнір" у декілька етапів мокшанське х.йло на чолі УЄФА виділило гроші на &... 23:05 — Ossa8860 А почу не со сб. Южной Осетии? 23:00 — prosyanuk на очереди у лаптеногих предателей спаринг с лугандонией, наверное? потихоньку готовятся альтерна... 22:51 — checna-ebet-russia-7 Сборная психбольницы за явным преимуществом надрала сборную бухих механизаторов. Ура товарищ...

Донбасс порожняк не гонит 23:15 — jekavayp Картонный караван, прошу уточнять 22:54 — checna-ebet-russia-7 Там справок не нужно, и так все предельно ясно. Там солнца не надо, Куйло им подсветит

ФОТО ДНЯ. 160-килограммовый Тайсон Фьюри на пробежке 23:02 — Ossa8860 Вовка - уникум. В этом возрасте Льюис уже три года как повесил перчатки на гвоздь, Тайсон - тем б...