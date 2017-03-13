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Сборная Крыма провела первый матч в своей истории

Крымчане сыграли против российского «Ростсельмаша»

  • 13.03.2017 22:12
  • 1591 просмотров
  • 8 комментария
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Сборная Крыма провела первый матч в своей истории

13 марта 2017 года. Севастополь. СОК. 800 зрителей. Оценка поля – 5. Турнир «Крымская весна», 1-й этап

Сборная Крыма – ФК «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) – 5:0
Сборная Крыма: Науменко, Рамазанов, Монахов, Опарин, Погорельцев (Коржинский, 83), Абляметов, Зборовский (Боргун, 46), Давидчук, Приходной, Мельник С., Мельник И. (Османов, 47).

Главный тренер – Петров Валерий.

ФК «Ростсельмаш»: Ширшов, Скляднев, Полиенко, Скляров, Сагин (Устюжанин, 55), Хан (Стасенко, 23), Асланиди, Богданов, Селюков, Сугак (Кальнишевский, 55), Сумеров.

Главный тренер – Бутенко Сергей.

Голы: Погорельцев, 6, Приходной, 9, Мельник И., 11, Давидчук, 22, Османов, 87.

Предупреждения: Абляметов, 45 – Скляднев, 5.

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Комментарии
    Жилдабыл
    online
      Жилдабыл, 13.03.2017 22:15
    +7
    К чему все эти фамилии, если мы их никогда больше не увидим?
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    spise
      spise, 13.03.2017 22:21
    +2
    маразм крепчал
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 13.03.2017 22:24
    +4
    Жилдабыл, 13.03.2017 22:15
    К чему все эти фамилии, если мы их никогда больше не увидим?
    Ты что? Это ведь сборная самого Крыма. Они будут бороться за победу на че2020 и чм 2022
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    udman11
      udman11, 13.03.2017 22:38
    +6
    Не позортесь выставляют такую новость с таким заглавием или пишите сразу себя как спорт.ру.
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    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 13.03.2017 22:51
    0
    Сборная психбольницы за явным преимуществом надрала сборную бухих механизаторов. Ура товарищи. Даешь межгалактический турнир Науру-Крым, Вануату-Крым и наконец финал Никарагуа-Крым
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    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 13.03.2017 23:00
    +3
    на очереди у лаптеногих предателей спаринг с лугандонией, наверное? потихоньку готовятся альтернативный чм-2018 проводить дабы стадионы не пустовали.
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    Ossa8860
      Ossa8860, 13.03.2017 23:05
    +1
    А почу не со сб. Южной Осетии?
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    антиМордва
    online
      антиМордва, 13.03.2017 23:22
    0
    Це під цей "турнір" у декілька етапів мокшанське х.йло на чолі УЄФА виділило гроші на "розвиток футболу Крима" ? Що там за "збірна СКФО" ще грає ? Судячи з радужних кольорів на гербі цієї "збірної" там суцільні киркорови, моісеєви та елтонджони
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