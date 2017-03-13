Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «Очень хотели выиграть этот матч»

Полузащитник кропивницкой «Звезды» Павел Полегенько, отличившийся голом со штрафного в ворота «Динамо» прокомментировал победу своей команды со счетом 2-0:

- Паш, что скажешь о победе над «Динамо»? Какие эмоции испытываешь?

- Впечатления очень хорошие! Приятно обыгрывать лучшую команду Украины. Все говорят о том, что это историческая победа, что «Звезда» не обыгрывала «Динамо» с 1996 года, но, если честно, мы еще сами не успели осознать то, что произошло. Вместе с тем, безусловно, такие победы дорогого стоят и надолго запоминаются.

- Мне кажется, «Звезда» больше хотела победить. В чем еще, по-твоему, кроме желания, команда из Кропивницкого была лучше в этом матче?

- Мы действительно очень хотели выиграть этот матч, серьезно настраивались. Каждый из нас верил в себя и в команду. Кроме того, мы, наверное, подобрали правильную тактику на матч, играя на контратаках, она нам и дала результат. Главное, что на поле был единый коллектив, мы бились и сражались друг за друга, и все это в совокупности привело к победе.

- Сергей Ребров упомянул о состоянии газона на пресс конференции. Согласен, что «Звезда» была более адаптирована к такому газону, чем киевляне?

- Насколько я знаю, киевляне сейчас тренируются на таком же газоне.

- По поводу твоего гола. Почему именно ты взялся исполнять тот штрафной? Почувствовал что забьешь, или это была не та точка для левши Андрея Бацулы?

- Исполнял штрафной, поскольку был уверен в себе. Перед первым стандартом я подошёл к Андрею Бацуле и спросил, уверен ли он, что забьет? Он ответил «Да!» и забил. В случае со вторым штрафным уже я был уверен в своём ударе, поэтому исполнял его сам.

- То, что вратарь поставил слишком много игроков в стенку, сыграло на руку при ударе?

- Я думаю, в моментах с обоими голами сыграло роль то, что в стенке было много людей, причем как своих, так и чужих.

- Наверняка, этот матч станет самым запоминающимся для команды в этом сезоне? Или может, есть другие памятные игры?

- Любая победа по-своему особенная. Но, обыграть чемпиона страны – это действительно знаковое событие, не каждая команда может таким похвастаться.

- Ты не праздновал гол из уважения к «Динамо» как клубу, который тебя воспитал. В будущем хотел бы оказаться снова в киевской команде?

- Да, ведь «Динамо» для меня всегда было самой лучшей командой. У меня есть цели и мечты, к которым я стремлюсь, и каждый день стараюсь делать что-то для их достижения.

Александр НАГОЛЮК