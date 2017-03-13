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Андреа Пирло одним слово описал тренера «Челси» Антонио Конте

«Он гений»

  • 13.03.2017 21:31
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Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло, который ранее выступал под руководством Антонио Конте в «Ювентусе», рассказал о своем отношении к итальянскому специалисту:

«Для меня Конте – лучший тренер. Почему? Потому что он гений.

Антонио работает каждый день, и делает все ради своей команды. Абсолютно все. Каждая мелочь для него имеет особое значение, а его команды играют очень хорошо»,  – рассказал Пирло  Goal.

Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua

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