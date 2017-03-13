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Сергей СМОРОДИН: Главная цель – пробиться в основной состав Черноморца

Голкипер «одесситов» рассказал о своем трансфере

  • 13.03.2017 21:24
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Вратарь «Черноморца» Сергей Смородин рассказал о переходе в одесский клуб.

- У меня был действующий контракт с «Нефтчи», поэтому зимой особо ничего не искал. Но тут удачно совпало: мы с женой проводил отпуск в Киеве, у одесситов ушел Евгений Боровик, тренерский штаб вышел на меня, пригласив на просмотр.

На тренировках и в контрольных встречах постарался максимально продемонстрировать свои сильные стороны. Видимо, убедил. Контракт с «Нефтчи» расторг по обоюдному согласию.

Я скучаю по дому, но такие хорошие предложения поступают не каждый день. За этот шанс надо хвататься, тем более по характеру я более европеизированный парень.

Еще немного, и по возрасту мне будет ближе национальная сборная Узбекистана. Надеюсь, что ее наставник, Самвел Бабаян, обратит на меня внимание.

Пока главная цель - пробиться в основной состав «моряков». Люблю здоровую конкуренцию, и совершенно искренне радовался за команду, когда Даниил Каневцев совершил несколько отличных сейвов в матче против «Карпат».

Уверен - мое время придет. Я докажу на тренировках, что достоин носить футболку «Черноморца», выступать в основе. Мечтаю, чтобы, как минимум, мы вышли в Лигу Европы, - сказал Смородин.

Источник — ua-football

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