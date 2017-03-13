Донбасс порожняк не гонит

Горе-прогнозисты из разряда любителей конспирологии перед матчем в Харькове уверенно «ванговали» три очка, которые «Шахтер» отчего-то якобы должен был преподнести в дар «Заре». Уверенность эта окрепла после поражения «Динамо» от «Звезды»: дескать, чемпионство от команды Фонсеки и так никуда не денется, а тут есть шанс насолить извечному конкуренту.

Наши «эксперты» упустили из виду одно немаловажное обстоятельство. Речь шла о профессиональных футболистах, а не об ущербных прожигателях свободного времени на просторах интернета, которые их меряют, видимо, по себе. Как, впрочем, и журналистов, но это уже совершенно другая история.

Лично я не взялся бы предсказывать исход харьковского поединка. Навскидку же казалось, что шансов на очки у «Зари» не очень много. Приятно было бы ошибиться в этих предположениях. Ну, а в том, что «Шахтер» будет настроен, как обычно, на победу, сомнений не было вообще. Кто считает, что он может намеренно делиться с кем-либо очками, слишком плохо знает этот клуб.

О серьезном настрое свидетельствовало уже то, что пяток арендованных «Зарей» у соперника игроков вновь остался не у дел. Остальное Вы увидели сами на поле.

Зрелищность. Игра смотрелась и была вполне достойна своей вывески и статуса. Девять-десять голевых моментов – искомый момент за десятиминутку, в среднем – мы в ней наблюдали однозначно.

Подавляющее большинство из них имели место во втором тайме. В первом же команды обменялись выпадами лишь по одному разу, причем «Шахтер» свою возможность реализовал.

Именно с этого гола и можно вести отчет ключевых зрелищных эпизодов, а в первые полтайма участники матча лишь вынашивали появившееся на свет позже здоровое дитя футбола. После перерыва же игра смотрелась на одном дыхании, и максимальный отрезок времени без моментов составил четверть часа и случился после ответного гола «Зари».

Интрига. «Заре» понадобилось более получаса на то, чтобы сравнять счет. И до, и после этого в атаке убедительнее смотрелся «Шахтер». Однако победный гол Малышев забил лишь на 88-й минуте, также почти полчаса спустя, и это был последний ключевой момент матча – его кульминация и развязка одновременно. Классика детективного жанра в футболе.

Логика. Победа «Шахтера» однозначно закономерна.

Эпизод с отмененным голом Бланко-Лещука стал уже третьим голевым моментом номинальных гостей в этой встрече, а стало быть, по истечении часа игры они добросовестно «наиграли» на свой гол. Однако, если учитывать полумомент Бонавентуре, то «наиграла» на него и «Заря», как раз третий свой шанс и реализовавшая.

Но после этого опасно атаковал уже только «Шахтер», четырежды угрожавший воротам луганчан и логично увенчавший серию атак победным голом.

Я бы назвал счет 2:1 максимально справедливым, но с некоторой натяжкой и оглядкой на то, что качество моментов у «Шахтера» было явно выше.

Судейство. Вероятно, можно было бы трактовать иначе один-два зафиксированных офсайда и даже засчитать вышеупомянутый гол. По крайней мере, эти эпизоды, как по мне, выглядели, как у нас нынче модно выражаться, контроверсийными.

Впрочем, на результате игры данные решения арбитров, в любом случае, не сказались.

Везение. Нелегитимному голу Бланко-Лещука предшествовал удар Тайсона в перекладину. Так или иначе, но «Заре» на 58-й минуте явно и крупно повезло.

Ведь при счете 0:2, пожалуй, все в этом матче уже было бы решено. А так буквально через две минуты Харатин сравнял счет, но на этом атакующий потенциал команды Вернидуба в поединке был фактически исчерпан.

Личность. Безусловно, самой заметной фигурой из участников игры был голкипер «Зари» Шевченко. Он совершил четыре сэйва на протяжении второй половины игры, и три из них уже при счете 1:1.

При этом вряд ли стоит корить Алексея в пропущенных мячах. Или Вы все-таки другого мнения о первом случае?

Голы. Все три являются не то, чтобы близнецами, но скорее тройняшками. Однотипные рабочие мячи, забитые головой из одной и той же зоны после навесов с фланга.

Разница лишь в том, что Бернард открыл счет после игровой атаки, а остальные голы забивались в результате розыгрыша углового удара. При сильном желании, можно еще отследить степень противоборства со стороны соперника.

Коротко о туре в целом. Его самым ярким событием стала сенсационная победа «Звезды» над действующим чемпионом. Хотя, с турнирной точки зрения, она ей мало что дает. Правда, для дебютанта «вышки» должна быть интересна борьба даже за седьмое место.

В конкуренции за «серебро» все остались при своих: «Заре» не удалось приблизиться к «Динамо» хотя бы на очко, пусть она и была близка к этому. Между тем, «Олимпик» несколько неожиданно включился в «бронзовую» гонку, чему способствовали также его суперкамбэк и потеря очков «Александрией» в домашней игре с «Днепром».

Домашнее же поражение «Черноморца» от «Стали» не помешало ему замкнуть список финалистов Первой шестерки. Что ж, теперь посмотрим, во что ввязались одесситы, и насколько они будут в состоянии портить кровь сильным мира сего в нынешней украинской элите.

Повторюсь: «Ворскла» казалась мне здесь предпочтительнее, но прошел тот, кто больше этого хотел. Или вернее: не прошел тот, у кого большенефутбольных проблем.

И, конечно же, отметим победу «Карпат» в «лобовой» игре с «Волынью», позволившую львовянам наконец-то покинуть дно турнирной таблицы. Пусть даже мы с Вами и знаем, кто и почему должен в итоге отправиться в первую лигу.

За тур до окончания предварительного этапа Чемпионата Украины наша таблица личных взаимоотношений команд Первой шестерки приобрела следующий вид.

место команда игры очки голы 1 Шахтер 9 23 18-8 2 Заря 10 16 14-7 3 Динамо 9 15 18-10 4 Александрия 10 11 10-14 5 Черноморец 9 8 7-14 6 Олимпик 9 5 3-17

В пятницу нам останется проследить за двумя матчами, которые пройдут одновременно. «Шахтер» будет принимать «Олимпик», а «Динамо» - «Черноморец». Фактически это будет прелюдия к старту Первой шестерки. И очки, набранные в этих играх, естественно пойдут в ее зачет.

Оба поединка могут задать тон финальному турниру. И лично мне интереснее всего, как будут выглядеть на фоне фаворитов их соперники.

Что еще? Свой «гонорар за статью от президента «Шахтера», о котором так долго говорили «большевики», прошу перечислить в фонд борьбы с весенним обострением. Караван идет дальше…