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Владислав ГЕЛЬЗИН: «В чемпионате нужно что-то менять»

Президент «Олимпика» поддерживает изменения в чемпионате

  • 13.03.2017 20:55
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал предложение генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина по поводу внесения изменений в регламент проведения Премьер-лиги.

- Есть моменты действительно интересные, но есть и нюансы, которые хотелось бы еще проанализировать и обсудить с коллегами. Например, по поводу стыковых матчей, когда пятая команда встречается условно с восьмой. Но если брать идею в целом, то сам формат от Палкина неплохой. Правда, все равно необходимо обсуждать, чтобы это новшество устраивало абсолютно всех. Хотя опять же менять уже что-то нужно, - сказал Гельзин.

Напомним, ранее Сергей Палкин предложил реформировать розыгрыш чемпионата Украины. По его словам, такую инициативу уже поддержал его коллега из «Зари» Сергей Рафаилов.

В минувший уик-энд «Олимпик» гарантировал себе попадание в первую шестерку и имеет еще один матч в запасе - перенесенную игру 17-го тура против «Карпат». Как стало известно ранее, этот поединок состоится ориентировочно 24 марта в Черкассах, где руководство «Олимпика» достигло договоренности об аренде местного Центрального стадиона.

Источник — terrikon.com

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