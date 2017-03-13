Владислав ГЕЛЬЗИН: «В чемпионате нужно что-то менять»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал предложение генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина по поводу внесения изменений в регламент проведения Премьер-лиги.

- Есть моменты действительно интересные, но есть и нюансы, которые хотелось бы еще проанализировать и обсудить с коллегами. Например, по поводу стыковых матчей, когда пятая команда встречается условно с восьмой. Но если брать идею в целом, то сам формат от Палкина неплохой. Правда, все равно необходимо обсуждать, чтобы это новшество устраивало абсолютно всех. Хотя опять же менять уже что-то нужно, - сказал Гельзин.

Напомним, ранее Сергей Палкин предложил реформировать розыгрыш чемпионата Украины. По его словам, такую инициативу уже поддержал его коллега из «Зари» Сергей Рафаилов.

В минувший уик-энд «Олимпик» гарантировал себе попадание в первую шестерку и имеет еще один матч в запасе - перенесенную игру 17-го тура против «Карпат». Как стало известно ранее, этот поединок состоится ориентировочно 24 марта в Черкассах, где руководство «Олимпика» достигло договоренности об аренде местного Центрального стадиона.