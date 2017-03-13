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Олег ДУЛУБ: «Матвиенко рассматривали как замену Кравцу»

Наставник «Карпат» рассказал о трансфере футболиста «Шахтера»

  • 13.03.2017 20:50
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Рулевой сборной Украины Андрей Шевченко не исключает, что в тренировочном лагере главной команды страны перед матчем отбора ЧМ-2018 с хорватами появятся новички. На наш взгляд, одним из них может стать 20-летний игрок Карпат Николай Матвиенко, хорошо проявивший себя на старте второй части сезона на левом фланге защиты, где у сборной возникли определенные кадровые проблемы.

— Николая Матвиенко мы рассматривали как надежную замену уехавшему в Испанию левому защитнику Василию Кравцу, — рассказал КОМАНДЕ1 главный тренер львовян Олег ДУЛУБ. — Кстати, я владел информацией, что в юниорской сборной Украины Коля действовал в центре обороны, и вот этот его универсализм только подогревал интерес к потенциальному новобранцу. Я знаю, что переговорный процесс по трансферу Матвиенко был непростым, но благодаря стараниям президента Карпат Петра Дыминского и генерального директора клуба Юрия Дячука-Ставицкого Николай таки оказался в рядах зелено-белых. Выиграет от этого перехода, на мой взгляд, и сам исполнитель, потому что тут у него будет необходимая игровая практика.

— Чем вам запомнился новичок по стартовым матчам весенней части сезона?
— Во-первых — человеческими качествами. Ибо одно дело — защищать цвета Шахтера с его звездным составом, в котором даже второе место в Премьер-лиге может считаться провалом, и совсем другое – выступать за Карпаты, сражающиеся за выживание. Однако уже была возможность убедиться, что Матвиенко — из тех, кто не жалеет себя ни на тренировках, ни в поединках. Наверное, именно поэтому он сумел так быстро вписаться в наш коллектив.

Во-вторых, по футбольным меркам, у Николая очень качественная левая нога. В-третьих, он вынослив, по-спортивному агрессивен, выполняет на поле большой объем работы. И, наконец, Коля не по годам грамотно действует: он не только успевает подключаться в наступление, но и, благодаря умению предугадывать ход событий на поле, оказывается в нужный момент в нужном месте.

Чего Матвиенко еще не хватает? Стабильности. Но это характерно для всех молодых исполнителей. Однако, замечу, с каждым матчем он прибавляет.

— На ваш взгляд, Матвиенко мог бы помочь сборной Украины в поединке с хорватами?
— А почему бы и нет? Николай – игрок с уже устойчивой психикой, уверенный в своих силах. Также немаловажно и то, что сейчас костяк сборной составляют футболисты Шахтера — бывшей его команды. Поэтому Николаю не надо будет тратить время на адаптацию.

Источник — zbirna.com

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