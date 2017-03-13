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Игроки Линкольна помыли раздевалку после поражения от Арсенала

Футболисты полулюбительского клуба отметились необычным поступком

  • 13.03.2017 20:43
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Игроки «Линкольна» отметились необычным поступком после матча 1/4 финала Кубка Англии с «Арсеналом».

В матче, который состоялась в минувшую субботу, «Линкольн» уступил 0:5, а после завершения поединка игроки убрали за собой в раздевалке.

Как сообщает британская пресса, футболисты «Линкольна» попросили у сотрудников стадиона пылесос и моющие средства для того, чтобы помыть раздевалку.

Источник — Sport.ua

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