Андрей БАЦУЛА: «Победой над Динамо устроили праздник городу»

Игрой с киевским Динамо левый защитник кропивницкой Зирки привлек к себе всеобщее внимание.



Одним из героев матча Зирка—Динамо, а возможно, и тура, стал левый защитник хозяев Андрей Бацула, который не только забил победный мяч в ворота киевлян, но и не дал развернуться лидеру бело-синих и сборной Украины Андрею Ярмоленко.

— Андрей, стала ли победа над Динамо самой важной на данный момент в твоей карьере?

— Думаю, да. Но хочется верить, что в будущем будут более значимые выигрыши.



— Перед матчем с бело-синими Зирка согласилась бы на ничью?

— В принципе, да. Но аппетит приходит во время еды. И если посмотреть, как складывалась игра, считаю, мы победили по праву.



— Исполнить штрафной ты вызвался сам?

— Когда увидел, что можно пробить левой ногой, попросил Пашу Полегенько уступить мне право на выстрел (улыбается). Партнеры хорошо пристроились к динамовской стенке, вратарь кричал, что ему ничего не видно, поэтому я сразу решил бить именно в его угол. Получилось.



— Раньше доводилось забивать с прямых штрафных?

— Да, правда, не в Зирке. Хотя нет — в первой лиге было дело. Удалось таким образом в составе кропивничан забить Нефтянику, однако там во многом помог рикошет от соперника.



— Перед игрой удары со штрафных как-то расписываются?

— Есть несколько человек, которые исполняют такие стандарты, но если кто-то вызывается пробить сам, ему доверяют это право.



— Нет сожаления, что такая, без преувеличения, грандиозная победа случилась немного невовремя, ведь борьба за право попасть в число первых шести команд окончена?

— Безусловно, мы расстроены, что в стартовых двух весенних турах не удалось набрать больше очков, что дало бы шанс зацепиться за первую шестерку. Возможно, победой над Динамо мы хоть в какой-то степени отблагодарили наших болельщиков и устроили праздник для всего города.



— Сложно будет в дальнейшем играть без турнирной мотивации?

— Не знаю, как кому, но нашему коллективу хватит желания стараться побеждать в каждом поединке. В Зирке выступают в основном ребята, которые пришли из первой лиги, поэтому у каждого есть амбиции — как командные, так и индивидуальные.



— Как тебе игралось против Ярмоленко?

— Если вспомнить встречу первого круга, когда за весь матч я ни разу не смог отобрать у него мяч, то на этот раз, думаю, многое получилось. Но это благодаря партнерам из центральной зоны, которые вовремя меня страховали, если Ярмола уходил в центр.



— Какие-то глобальные советы по опеке Ярмоленко наставник Роман Монарев давал тебе перед игрой?

— Безусловно. Тренер вызывал к себе футболистов по всем линиям, в частности, крайним защитникам рассказывал и показывал, как лучше противостоять Ярмоленко и Гонсалесу. Думаю, у нас получилось, раз команда добилась победы.



— Гости жаловались на качество газона…

— Согласен, но игроки Зирки в этом не виноваты. Возможно, поляна и помешала киевлянам продемонстрировать все свое мастерство. Было больше борьбы, и мы ее выиграли.



— Вы лучше изучили кочки?

— Наверное. Просто у нас это единственное натуральное поле, на котором можно тренироваться. Есть еще искусственный газон, но на нем задействуется другая группа мышц, и потом тяжело перестраиваться.



— Знаю, что ты выносливый. Это со времен работы с Николаем Павловым?

— Совершенно верно. Базу по выносливости заложил еще в 17 лет, когда был в Ворскле, благодаря предсезонным сборам Николая Петровича. Помню каждую тренировку в Ялте.



— Может, ты был лучшим и в тесте Купера?

— Более опытные ребята, такие, как Олег Красноперов, Арменд Даллку, всегда бегали из точки в точку. Я не знал всех нюансов, установил какой-то рекорд, и партнеры сказали, что попал под премию. И правда, Николай Павлов выписал мне бонус в размере 300 у.е., что тогда равнялось двум моим зарплатам.



— Кстати, сейчас за Ворсклой следишь?

— Конечно. Этот клуб воспитал меня, и когда полтавчане играют не против Зирки, всегда за них переживаю.



— Как думаешь, из Зирки реально попасть в сборную?

— (После паузы.) Думаю, это можно сделать из любой команды. Просто нужна стабильность, возможно, тогда тренеры обратят внимание на того или иного исполнителя не из коллективов, входящих в лидирующую группу.



Я, как, наверное, и все игроки, не надевавшие футболку национальной команды, думаю — это предел мечтаний. И к этому я буду стремиться.